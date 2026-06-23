De franqueado a CEO: como ele fará esta empresa de produtos de limpeza chegar aos R$ 160 milhões

Depois de passar quatro anos como o principal franqueado de uma rede de produtos de limpeza, o empresário Cristiano Corrêa foi convidado para assumir o comando da Ecoville, empresa que ele representava.

Hoje, como CEO da Ecoville, Corrêa lidera uma operação com mais de 300 franquias espalhadas pelo país e um plano para ampliar o faturamento da rede de R$ 123,7 milhões, registrados em 2025, para cerca de R$ 160 milhões em 2026 — um crescimento de 30%.

Fundada em 2007 pelos irmãos Leandro e Leonardo Castelo, a Ecoville nasceu vendendo produtos de limpeza em kombis, em um modelo porta a porta. Com o tempo, migrou para franquias e se tornou uma das principais marcas do segmento no país.

A estratégia atual passa por transformar as lojas em centros de serviços. Além dos produtos de limpeza, a rede passou a atuar com limpeza profissional, aluguel de equipamentos, lavanderias autônomas e uma nova linha de produtos para piscinas, lançada neste ano.

“A gente vem agregando novos negócios para aumentar a receita do franqueado. Hoje, não somos apenas uma revenda de produtos de limpeza”, afirma Corrêa.

Como um engenheiro virou franqueado

Natural de Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, Corrêa passou boa parte da vida longe do empreendedorismo.

Filho de pequenos empresários, acompanhou de perto as dificuldades enfrentadas pela família nos negócios e decidiu seguir outro caminho. Serviu ao Exército por quatro anos, formou-se em engenharia mecânica e construiu carreira em grandes empresas, atuando nas áreas de qualidade, planejamento estratégico e logística.

Passou mais de uma década em uma indústria do setor de tabaco e depois assumiu posições de gestão na Caloi.

“Eu sempre brincava que fugia do empreendedorismo”, diz.

A mudança aconteceu em 2016, quando decidiu abrir uma unidade da Ecoville em Itapema, no litoral de Santa Catarina. A operação se tornou a principal franquia da rede por quatro anos consecutivos.

O desempenho chamou a atenção dos fundadores da marca.

Em 2018, Corrêa também criou a Vertex, empresa especializada em serviços de limpeza e zeladoria de condomínios. A operação chegou a reunir 70 franqueados. Três anos depois, recebeu o convite para se tornar sócio e assumir a liderança da Ecoville.

Como a rede ampliou sua atuação

Uma das primeiras mudanças implementadas por Corrêa foi justamente incorporar o conhecimento adquirido na Vertex.

A fusão das operações aconteceu em 2024 e deu origem à Ecoville Facilities, braço de serviços da companhia. A partir daí, a rede passou a oferecer aos franqueados novas fontes de receita além da venda de produtos.

Hoje, as unidades podem comercializar produtos de limpeza doméstica e profissional, prestar serviços, alugar equipamentos e operar lavanderias autônomas.

“Eu trouxe para dentro da Ecoville tudo o que aprendemos no mercado de serviços. Isso amplia a rentabilidade do franqueado e fortalece a marca”, afirma.

Segundo o executivo, o movimento busca reduzir a dependência da expansão física da rede e aumentar o faturamento das lojas já existentes.

Como a empresa quer ganhar espaço no mercado de piscinas

A novidade mais recente é o lançamento de uma linha própria para tratamento e limpeza de piscinas.

A expectativa da empresa é que a nova categoria gere R$ 6 milhões em vendas para a rede até o final deste ano. Segundo Corrêa, a demanda surgiu dentro das próprias lojas.

“Muitos clientes já procuravam produtos para manutenção de piscinas. Percebemos que existia uma oportunidade de complementar o portfólio”, afirma.

A linha inclui produtos para tratamento da água e limpeza do entorno das piscinas. As formulações pertencem à Ecoville, enquanto a fabricação é realizada por parceiros industriais.

Qual é o próximo passo da empresa

A Ecoville tem hoje mais de 300 unidades em operação, concentradas principalmente nas regiões Sul e Sudeste, que representam 70% da rede.

O investimento para abrir uma franquia parte de R$ 249 mil, com retorno estimado entre 18 e 24 meses.

Além do crescimento projetado para 2026, a companhia trabalha em novos modelos de serviços autônomos e estuda sua entrada em mercados da América Latina.

Argentina e Paraguai estão entre os primeiros países avaliados para receber a marca.

“Estamos estruturando a operação para dar esse próximo passo. A ideia é levar a Ecoville para outros mercados mantendo o modelo que construímos no Brasil”, afirma Corrêa.