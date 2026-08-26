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NEEX 2026: na categoria de R$ 150 mi a R$ 300 mi, destaque para quem azeitou o funil de vendas

A Muv Rental, de Americana, no interior paulista, cresceu 16 vezes em receita operacional líquida ao cuidar da gestão de maquinários ociosos

(Arte/Exame)

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Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 21h00.

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As três primeiras colocadas da categoria de 150 milhões a 300 milhões de reais chegaram ao pódio depois de melhorarem o funil de vendas. Um caso emblemático é o da campeã Muv Rental, de Americana, no interior paulista.

Em 12 meses, a receita operacional líquida da empresa cresceu 16 vezes, para 179 milhões de reais, em 2025. A empresa conecta quem tem maquinário ocioso a quem precisa dele, mas foi a gestão dos equipamentos que acelerou o negócio.

Com rastreadores instalados em guindastes e escavadeiras, identifica ociosidade e ajuda clientes a otimizar o uso das máquinas. Em vez de buscar novos contratos, ampliou o serviço dentro da base. “A gente não dava tanta vazão a esse serviço, agora passamos a olhar mais para ele”, diz o fundador Matheus Ribeiro.

Matheus Ribeiro, da Muv Rental: empresa cresceu 16 vezes em 12 meses (Leandro Fonseca/Exame)

A Contegran, de Salvador, conquistou clientes ao financiar parte da compra deles. A empresa compra café e açúcar de produtores brasileiros e revende para importadores e indústrias na Europa, Ásia, África e Oriente Médio.

Como competir apenas por preço é difícil, passou a oferecer vendas a prazo com seguro de crédito, dispensando o comprador estrangeiro de emitir carta de crédito no banco. “O comercial já aborda o cliente dizendo que ele tem crédito conosco”, diz Renan Lippaus. A receita operacional líquida chegou a 249,2 milhões de reais, alta de 158%.

Cliente que vem por indicação

No Grupo Acelerador, empresa de treinamento empresarial sediada em Alphaville, na Grande São Paulo, o caminho começa nas redes sociais.

O fundador, Marcus Marques, soma 2,9 milhões de seguidores no Instagram, de onde atrai empresários para os eventos realizados pelo país. No último ano, a companhia ampliou o número de encontros e aprimorou o sistema de indicações. Dos eventos, parte dos empresários avança para as imersões e para o Giants, programa de acompanhamento anual.

Hoje, um terço da procura já chega por indicação. “A gente é muito bom em vender, mas talvez a gente seja melhor ainda em entregar”, diz Marques. A receita operacional líquida bateu 207 milhões de reais em 2025, alta de 122%.

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