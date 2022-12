Startups de tecnologias inéditas criam nova uma onda de boas ideias

Infarm, de agricultura vertical

A junção da vida urbana com a agricultura é a missão desse unicórnio com sede em Amsterdã, na Holanda. Para fazer dar certo essa combinação, a startup propõe o cultivo vertical indoor, com frutas, vegetais e verduras selecionados e modificados geneticamente para florescer em ambiente controlado.

O diferencial da empresa é fornecer os alimentos mais frescos e sem a perda que a logística do cultivo tradicional causa à colheita. Na lista de clientes do hortifruti high-tech estão varejistas do peso de Amazon Fresh, Metro AG e Marks & Spencer. Financiando a ideia estão fundos como a Qatar Investment Authority que, junto com outros investidores, deu à empresa um caixa de 500 milhões de dólares, valor que lança a Infarm como uma das agritechs mais bem financiadas do mundo.

Kodiak Robotics, de caminhões autônomos

Com 30 milhões de dólares recém-aportados ao caixa da Kodiak Robotics, de caminhões autônomos, a empresa que foca seus esforços em inteligência artificial e radares de visão de máquina deve expandir a marca de mais de 13.000 quilômetros rodados sem o controle humano por estradas dos Estados Unidos.

Os caminhões da Kodiak já foram abraçados pelo gigante sueco Ikea, que espera entregar parte de seus produtos com os veículos autodirigidos até o fim da década. Em testes feitos pelas parceiras, enquanto havia um piloto de testes ao volante, o humano cedeu ao robô 94% do tempo. Junto com isso, as viagens tiveram uma economia de combustível de 10%. Se no futuro a empresa se provar viável, a ideia será substituir os veículos a combustão por elétricos e assim ajudar o setor de logística a reduzir o impacto das emissões de carbono.

QuEra Computing, de computação quantica

Nascida em um laboratório de física do MIT, em 2017, a QuEra Computing desenvolve um tipo especial de computador quântico conhecido como simulador quântico programável. Em termos mais simples, a tecnologia é capaz de lançar luz sobre uma série de processos quânticos complexos e, eventualmente, ajudar a trazer avanços ao mundo real em ciência de materiais, comunicação sem fio, finanças e sistemas de pagamentos, além de muitos outros campos — superando obstáculos de pesquisa que estão além das capacidades até mesmo dos supercomputadores mais rápidos de hoje. O simulador já permitiu, por exemplo, observar o comportamento de átomos que funcionavam na teoria, mas nunca haviam sido comprovados em um experimento real.

