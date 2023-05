Toscana e Piemonte? Arrisque vinhos de lugares menos conhecidos

Quais são os pilares de uma boa carta de vinhos? Conhecer qual é o público que frequenta o lugar, os valores dos pratos e o tipo de gastronomia proposta são alguns dos pontos cruciais para iniciar. Uma carta de vinhos deve sempre buscar diversidade, e isso é possível de várias maneiras. Por exemplo, um restaurante italiano que foca a cozinha tradicional pode ter uma carta apenas com rótulos italianos, porém com diversidade de regiões, estilos e uvas.

Em São Paulo, a carta de vinhos do Hotel Emiliano abrange os principais países viticultores. Ao mesmo tempo que traz uma representação das regiões tradicionais desses países, também faz uma busca por ­áreas que estão tendo um revival. É o caso dos vinhos de Madri, mais precisamente dos entornos da Sierra de Gredos, onde vinhas velhas de garnacha em solos ricos em granito sobreviveram durante muitos anos. A localidade ganhou a atenção da mídia depois que alguns novos projetos começaram a explorar esses vinhedos de altitude onde a garnacha se expressa de maneira impressionante. Fernando Garcia, da Bodega Marañones, é um dos responsáveis pelo rápido sucesso dessa área.

Os bons vinhos brasileiros

Itália, Toscana e Piemonte sempre são valorizados e reconhecidos como as zonas de produção de vinhos finos, mas é possível encontrar grandes rótulos em áreas mais remotas. No sul do país, na Sicília, o Monte Etna passa por um grande momento. Por lá, uma uva autóctone chamada nerello mascalese ganha espaço nas taças de degustadores exigentes, e o próprio Angelo Gaja, produtor referência no país, está com um novo projeto nessa região. Os solos escuros provenientes das lavas do vulcão que secaram dão características únicas a esses vinhos. Vale destacar também o trabalho da dinamarquesa Anne-Louise Mikkelsen, do projeto Tenuta di Aglaea, que faz um ótimo trabalho recuperando videiras centenárias pré-filoxera, com cultivo biodinâmico.

Além da presença de rótulos clássicos, como grandes borgonhas, a ideia da carta do Emiliano Rio é expandir mais o leque de possibilidades do vinho brasileiro. Hoje o estrangeiro que vem visitar a cidade busca conhecer o vinho nacional. Um produtor que se destaca por aqui é o Luís Henrique Zanini, da Era dos Ventos. Seu trabalho de resgate de variedades introduzidas pelos imigrantes italianos e de técnicas ancestrais são a marca desse projeto de autor, que cada vez conquista mais fãs e que harmoniza perfeitamente com a paisagem carioca.