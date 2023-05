A Faire, startup de vendas no atacado, usa AI generativa para refinar os resultados na plataforma

O giro do estoque costuma estar entre as maiores dores de cabeça dos varejistas. Afinal, produto na loja é dinheiro parado. Para garantir compras de estoque mais certeiras, o unicórnio americano Faire usa inteligência artificial desde a fundação, em 2015.

A empresa é um marketplace entre 100.000 fabricantes e 70.000 lojas online para fazer vendas por atacado. Uma inteligência artificial criada dentro de casa rastreia pegadas online de lojistas que ainda não estão no marketplace da Faire.

Assim, caso o lojista queira fazer parte do ecossistema, de antemão o sistema da Faire recomenda 200 produtos com alta chance de saí­da. “O alto grau de acerto da ferramenta nos permitiu inovações como facilitar ao lojista devolver, sem custo, um produto encalhado”, diz o brasileiro Marcelo Cortes, um dos fundadores da Faire, avaliada em 12 bilhões de dólares. No mês passado, a integração da IA própria com a do ChatGPT melhorou o entendimento sobre as buscas realizadas dentro do marketplace. Antes, alguém digitando “Havaianas” poderia ter dificuldade de encontrar resultados de chinelos casuais. “Agora não mais, o que melhorou a qualidade de nossos resultados em 20%”, diz Cortes.