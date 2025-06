Grupo Boticário integra sustentabilidade às finanças e capacita 37 mil mulheres empreendedoras

Os mais de 30 anos de atua­ção da Fundação Boticário, focada principalmente na preservação da biodiversidade, somados aos 20 anos do Instituto Boticário, dedicado ao impacto social positivo, fazem da temática ESG algo naturalmente incorporado ao DNA do Grupo Boticário, indústria de beleza.

Não houve estranhamento, portanto, quando, em 2021, a companhia propôs acelerar o atingimento das metas ambientais, sociais e de governança, conta Fabiana de Freitas, vice-presidente de assuntos corporativos. E, dois anos mais tarde, toda a governança em qualquer projeto passou a considerar os aspectos ESG.

Em 2024, o conglomerado amadureceu a integração da agenda de sustentabilidade financeira, conectando os investimentos de impacto ao centro do negócio. “Quando damos escopo robusto para esse tema, colocando-o dentro da operação da empresa, mostramos o valor além do subjetivo: o resultado para o negócio”, afirma Freitas.

Na área social, uma das iniciativas que marcaram o ano é a Empreendedoras da Beleza, capacitação voltada para o empreendedorismo feminino. Num modelo online, a corporação oferece módulos sobre maquiagem, cabelos e unhas, garantindo aplicação prática após poucas horas.

Mais de 225.000 pessoas se inscreveram ao longo de 2024. Destas, 37.000 mulheres concluíram a formação, que resultou em geração de renda e emprego para 57% das participantes. “O programa empodera economicamente muitas mulheres que antes viviam apenas para os filhos, o marido e a casa”, destaca a executiva.

Outro programa do qual a organização se orgulha, o Desenvolve, consiste em uma capacitação em tecnologia para pessoas negras. Com investimentos superiores a 730.000 reais, o curso atraiu mais de 38.000 inscrições para as 1.064 vagas disponíveis, com o objetivo de ampliar a representatividade na área tecnológica.

O grupo ainda atuou em suas 4.000 franquias para sensibilizar sobre diversidade e inclusão no varejo, com capacitações que incluíram tópicos como equidade, letramento racial e etarismo. Mais de 96% da base de franqueados participou da formação, considerada uma força-tarefa para que equipes de vendas atuem sem vieses inconscientes. “A diversidade é multiplicadora. Quem aprende pode corrigir ‘piadas’ maldosas, incomodar-se com o inaceitável e educar para além das lojas”, acredita a vice-presidente.

Na esfera ambiental, a Fundação Boticário mantém duas reservas e programas de proteção de mananciais. No último ano, mais de 3 milhões de reais foram investidos em estratégias de conservação da biodiversidade. Adicionalmente, 28 projetos de conservação e 26 de impacto socioambiental foram apoiados.

O pioneirismo em economia circular se manteve. Com o Boti Recicla, a companhia alcançou a marca de 4.500 pontos de coleta de embalagens, tornando-se um dos maiores programas de logística reversa de cosméticos do país. A iniciativa ainda beneficiou mais de 500 catadores de material reciclável, com aumento de 85% na quantidade de embalagens recolhidas entre 2023 e 2024.

DESTAQUES DO SETOR

Natura

Das grandes referências nacionais em sustentabilidade desde a sua fundação, a fabricante de cosméticos Natura foi pioneira já ao lançar, em 1983, produtos em refil. A empresa é carbono neutro desde 2007. No ano passado, atingiu 43% de redução nas emissões dos escopos 1 e 2. A companhia também alcançou 84,6% de embalagens reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis, com meta de atingir 100% até 2030. Dos ingredientes utilizados, 95% são renováveis ou naturais.

A Natura ainda fundou a Aliança Regenerativa, que trabalha com 100 empresas pela transição climática. Em 2024, direcionou 1 milhão de reais para cooperativas de reciclagem. Entre os próximos passos está atingir a meta de se tornar 100% regenerativa até 2050, incluindo o SAF Dendê, modelo alternativo ao monocultivo de palma, com objetivo de alcançar 40.000 hectares até 2035.

Eurofarma

A farmacêutica Eurofarma investiu 165,4 milhões de reais na agenda ESG em 2024, uma alta de 54% sobre o ano anterior, que avaliza a consistência dos compromissos da companhia. A empresa busca alcançar neutralidade de carbono até 2027 com autoprodução renovável, reduzindo 260.000 toneladas de CO₂ até 2038. Por meio do Instituto Eurofarma, beneficiou 21.000 jovens e crianças no último ano.

Só com o banco de leite Lactare, captou 4.400 litros, beneficiando 2.000 prematuros em UTIs. E o Centro de Enfermagem graduou 600 profissionais, com 95% de inserção no mercado de trabalho. Em 2025, deve ampliar programas internacionais, incluindo o Mutirão Oftalmológico no Peru e na Colômbia, que totalizou 7.600 atendimentos em 2024, consolidando impacto significativo e acesso à saúde em diferentes regiões.