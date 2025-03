Grupo Boticário cresce 19% e atinge R$ 35,7 bilhões em vendas

O Grupo Boticário, dono de marcas como Boticário, Eudora e Quem Disse Berenice?, registrou vendas totais de R$ 35,7 bilhões em 2024, crescimento de 19% em relação ao ano anterior. O bom desempenho da gigante do setor de beleza foi marcado pela evolução da estratégia multimarca e multicanal, investimentos em inovação e ampliação da operação fabril e logística em todo o país.

“A consolidação do redesenho organizacional do Grupo Boticário nos trouxe uma nova perspectiva para pensarmos nos nossos clientes de forma ainda mais integrada", diz Fernando Modé, CEO do Grupo Boticário.

“Realizamos movimentos estratégicos com a entrada em novos canais e evolução daqueles que somos referência, com a consolidação das nossas marcas e evoluções importantes no redesenho organizacional”, completa.

Em 2024, canais como lojas e venda direta seguiram em crescimento, com mais de 4.000 pontos de clique e retire e mais de 1.000 espaços do revendedor. O e-commerce Beleza Web ampliou sua operação com a chegada ao canal físico, com seis lojas localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná.

A base de clientes ativos e identificados da companhia chegou a 25,7 milhões, alta de 7%.

Novo programa de fidelidade

O Grupo Boticário lançou no último ano seu novo programa de fidelidade, o Beautybox. Com investimento de R$ 35 milhões, o programa se posiciona como o maior do setor de beleza no Brasil, reunindo os benefícios das marcas O Boticário e Quem Disse, Berenice? em uma plataforma única. A empresa planeja incluir outras marcas do portfólio no programa de fidelidade até 2028.

“Nosso novo programa de fidelidade, o maior do setor de beleza do país em número de participantes, é responsável por unificar os benefícios e vantagens das nossas marcas. Queremos transformar a fidelidade em uma forma de experiência de compra exclusiva”, diz Modé.

O Beautybox vai além de um sistema tradicional de pontos. A ideia é oferecer com benefícios exclusivos que incluem descontos especiais, frete grátis, presentes de aniversário e até convites para eventos, como visitas às fábricas do Grupo Boticário. A plataforma, além de gamificada, permite que os consumidores participem de desafios, com mais de 1,3 milhão de clientes já tendo iniciado ao menos um.

Da perfumaria aos salões de beleza

A operação B2B, que reúne distribuição em farmácias, perfumarias, lojas de departamento e redes alimentares, chegou a 130 mil pontos de vendas em 2024.

A Truss Professional, marca adquirida pelo Grupo em 2023, também ampliou a presença no mercado para profissional da beleza, chegando a mais de 30 mil salões de beleza.

Somente nos últimos dois anos, R$ 35 milhões foram investidos em capacitação e na inauguração da TRUSS Academy em São Paulo.

Inovação e infraestrutura

Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento sustentaram um alto patamar de inovação com cerca de 5 mil novos produtos desenvolvidos e outros 2 mil reformulados. Cerca de 27% das vendas totais (GMV) do Grupo Boticário foram provenientes de produtos lançados há menos de um ano. As categorias de maior destaque são perfumaria, cabelos e cuidados pessoais.

O Grupo Boticário também seguiu com o projeto de expansão das fábricas e da cadeia logística. Com um investimento total de R$ 4,14 bilhões, o maior da história da companhia, o projeto contempla a construção da quarta fábrica em Pouso Alegre (MG), expansão das unidades fabris no Paraná e na Bahia e da operação logística em todo o território nacional, somando 1,3 mil novos empregos diretos e indiretos.