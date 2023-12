Eu quero uma casa no campo: andar no meio do mato ajudou esta empreendedora a superar o burnout

Uma mistura de culpa, cansaço e ansiedade rondava os pensamentos da empreendedora Camila Miglhorini, fundadora da rede de restaurantes Mr. Fit, cujo marketing reforça o apelo saudável dos alimentos ali vendidos. Em 2019, o mal-estar chegou ao limite. “Eu não fazia nada. Não tinha tempo nem de passear com os cachorros”, diz ela.

A saída do burnout aconteceu em etapas. Primeiro veio a terapia. Depois, sessões diárias de meditação e exercícios físicos. Com a vida voltando ao eixo, Camila criou o hábito de passear com os cachorros e, por fim, comprou uma casa no meio do mato, no interior paulista.

O que mudou na Mr. Fit

A guinada no CPF foi acompanhada de boas novas no CNPJ. De 2019 para cá, a Mr. Fit saiu de oito para 49 funcionários. Na pandemia, quando muita gente do varejo penou na busca por novos canais de venda, Camila criou um modelo de loja gerido por franqueados.

Com layout mais enxuto, ela é ideal para ser instalada em clínicas, academias ou mesmo para vender só por apps de delivery. Por causa desse modelo, hoje a Mr. Fit tem 570 lojas. O faturamento, de 200 milhões de reais, é cinco vezes maior que o de 2019. “Só tive essa ideia porque saí do problema e fui meditar”, diz ela. “Eu usei o controle emocional para passar por esse período.”