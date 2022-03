Empreendedora fala de dores e lições no Instagram e conquista famosas

A empreendedora Natalia Martins é dona de quatro clínicas de estética e de uma conta no Instagram com 8 milhões de seguidores. Por ali, compartilha lições de beleza e alguns perrengues já enfrentados. Chamado Natalia Beauty Group, o negócio começou em 2017 num momento delicado.

Recém-separada, Martins se mudou para a capital paulista com uma filha de 2 anos e uma dívida de 90.000 reais no cartão. Como sustento, fazia micropigmentação de sobrancelhas em domicílio e divulgava tudo nas redes sociais. “Falo de dores, de erros, e as pessoas se conectam”, afirma.

Com o tempo, ela conseguiu alugar salas comerciais em zonas nobres de São Paulo e criar diferenciais no negócio. Um deles é uma técnica própria de pigmentação com material orgânico e desenhos mais naturais. O modelo caiu no gosto de gente famosa, como a atriz Maisa Silva e a youtuber Bianca Silva.

Em outra frente, investiu na formação de profissionais — Martins conseguiu recentemente uma certificação do Ministério da Educação para cursos de empreendedorismo, marketing, gestão e procedimentos estéticos. Somente a divisão de cursos deve faturar 20 milhões de reais neste ano, cinco vezes mais do que em 2021. Além disso, o plano é abrir 20 unidades da Natalia Beauty em 2022, para depois testar o modelo de franquia. “Sou uma pesquisadora das novidades na minha área”, diz.