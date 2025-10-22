Casual

Como escolher um smartwatch que se adapta às suas atividades

Com modelos que vão de R$ 250 a R$ 30 mil, smartwatches conquistam do público fitness ao de luxo

Smartwatch: tecnologia, saúde e estilo caminham lado a lado (milorad kravic/Getty Images)

Smartwatch: tecnologia, saúde e estilo caminham lado a lado (milorad kravic/Getty Images)

Gabriela Ferreira
Gabriela Ferreira

Redatora

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 14h02.

Os relógios inteligentes deixaram de ser apenas acessórios tecnológicos para se tornarem verdadeiros parte do dia a dia — dentro e fora das academias. Avaliado em US$ 33,58 bilhões em 2024, o mercado global de smartwatches deve crescer para US$ 38,53 bilhões neste ano, segundo relatório da Fortune Business Insights. Mais do que um item de moda, esses dispositivos se consolidaram como aliados da saúde, do bem-estar e da produtividade.

Com funções que vão de monitoramento do sono à contagem de passos e batimentos cardíacos, os smartwatches ajudam a manter uma rotina equilibrada e conectada. Para quem pratica atividades físicas, eles funcionam como uma extensão do treino, medindo pace, tempo de exercício e calorias queimadas.

O avanço da digitalização da saúde e o interesse crescente por qualidade de vida impulsionaram o segmento. Em um cenário em que consumidores buscam dados em tempo real sobre o próprio corpo, os relógios inteligentes se tornaram símbolo de um estilo de vida mais consciente e conectado.

Escolher o modelo ideal para o seu perfil faz diferença na experiência de uso e na precisão das medições. Antes de optar pelo relógio mais caro, é importante verificar a compatibilidade com o celular. Os Apple Watches, por exemplo, funcionam exclusivamente com iPhones para garantir o máximo desempenho. Já dispositivos com sistema Android costumam operar em ambos os sistemas operacionais.

De olho na ficha técnica

Selecionar o smartwatch de acordo com o tipo de uso é essencial para investir com consciência. Usuários que buscam funções básicas, como contagem de passos e notificações, podem optar por modelos mais acessíveis, como os da Xiaomi ou Amazfit. Já quem pratica esportes com maior intensidade deve considerar dispositivos com GPS integrado, resistência à água e sensores mais avançados.

Outro fator decisivo é a duração da bateria. Alguns modelos precisam ser recarregados diariamente, enquanto outros podem funcionar por semanas sem precisar da tomada. A autonomia depende diretamente do uso de recursos que exigem mais energia, como o GPS ou o monitoramento contínuo de frequência cardíaca.

O design também influencia na experiência. Os smartwatches estão disponíveis em diferentes formatos — retangular, quadrado ou redondo — e muitos permitem trocar as pulseiras, o que amplia as possibilidades de combinação com o estilo pessoal. Afinal, o relógio inteligente é também um acessório de moda.

Para esportistas e aventureiros, modelos robustos e resistentes fazem diferença. O Apple Watch Ultra, feito em titânio, é voltado para esportes radicais. Já dispositivos à prova d’água são indispensáveis para natação, enquanto versões resistentes à poeira são ideais para trilhas e atividades ao ar livre.

Outro ponto que merece atenção é o tamanho da caixa e da pulseira. Modelos entre 38 mm e 42 mm se ajustam melhor a pulsos menores, enquanto versões até 46 mm costumam oferecer mais conforto a quem tem pulsos maiores.

Smartwatch para todos os bolsos

O avanço tecnológico tornou os relógios inteligentes mais acessíveis. Para quem busca recursos básicos, o Xiaomi Band 9 e o QCY Active GT S7 são boas opções, custando cerca de R$ 251,10 e R$ 410,98, respectivamente. Ambos oferecem contagem de passos, rastreamento de calorias e modos esportivos variados, como corrida, academia e caminhada.

Na faixa intermediária, Apple e Samsung dominam o mercado. O Samsung Galaxy Watch7 é vendido a partir de R$ 2.249,10, enquanto o Galaxy Watch8 Classic chega a R$ 3.149. Já o Apple Watch SE (modelo GPS) parte de R$ 2.399, podendo ultrapassar R$ 10.499 na versão Watch Ultra 3 GPS + Cellular.

A Garmin, referência entre atletas, oferece o Forerunner 55 por R$ 2.199, com monitoramento cardíaco, sugestões de treino e análise da taxa de respiração. No topo da linha, o Garmin Marq Geração 2, vendido por R$ 29.519, combina design de luxo e alta performance, com versões específicas para diferentes perfis: de atletas e aventureiros a golfistas, pilotos e navegadores.

Independentemente do modelo escolhido, o smartwatch ideal é aquele que se adapta à rotina, às necessidades e aos objetivos do usuário. Mais do que medir passos, ele representa uma nova era em que tecnologia, saúde e estilo caminham lado a lado.

