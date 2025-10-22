Como escolher um smartwatch que se adapta às suas atividades

Os relógios inteligentes deixaram de ser apenas acessórios tecnológicos para se tornarem verdadeiros parte do dia a dia — dentro e fora das academias. Avaliado em US$ 33,58 bilhões em 2024, o mercado global de smartwatches deve crescer para US$ 38,53 bilhões neste ano, segundo relatório da Fortune Business Insights. Mais do que um item de moda, esses dispositivos se consolidaram como aliados da saúde, do bem-estar e da produtividade.

Com funções que vão de monitoramento do sono à contagem de passos e batimentos cardíacos, os smartwatches ajudam a manter uma rotina equilibrada e conectada. Para quem pratica atividades físicas, eles funcionam como uma extensão do treino, medindo pace, tempo de exercício e calorias queimadas.

O avanço da digitalização da saúde e o interesse crescente por qualidade de vida impulsionaram o segmento. Em um cenário em que consumidores buscam dados em tempo real sobre o próprio corpo, os relógios inteligentes se tornaram símbolo de um estilo de vida mais consciente e conectado.

Escolher o modelo ideal para o seu perfil faz diferença na experiência de uso e na precisão das medições. Antes de optar pelo relógio mais caro, é importante verificar a compatibilidade com o celular. Os Apple Watches, por exemplo, funcionam exclusivamente com iPhones para garantir o máximo desempenho. Já dispositivos com sistema Android costumam operar em ambos os sistemas operacionais.

De olho na ficha técnica

Selecionar o smartwatch de acordo com o tipo de uso é essencial para investir com consciência. Usuários que buscam funções básicas, como contagem de passos e notificações, podem optar por modelos mais acessíveis, como os da Xiaomi ou Amazfit. Já quem pratica esportes com maior intensidade deve considerar dispositivos com GPS integrado, resistência à água e sensores mais avançados.

Outro fator decisivo é a duração da bateria. Alguns modelos precisam ser recarregados diariamente, enquanto outros podem funcionar por semanas sem precisar da tomada. A autonomia depende diretamente do uso de recursos que exigem mais energia, como o GPS ou o monitoramento contínuo de frequência cardíaca.

O design também influencia na experiência. Os smartwatches estão disponíveis em diferentes formatos — retangular, quadrado ou redondo — e muitos permitem trocar as pulseiras, o que amplia as possibilidades de combinação com o estilo pessoal. Afinal, o relógio inteligente é também um acessório de moda.

Para esportistas e aventureiros, modelos robustos e resistentes fazem diferença. O Apple Watch Ultra, feito em titânio, é voltado para esportes radicais. Já dispositivos à prova d’água são indispensáveis para natação, enquanto versões resistentes à poeira são ideais para trilhas e atividades ao ar livre.

Outro ponto que merece atenção é o tamanho da caixa e da pulseira. Modelos entre 38 mm e 42 mm se ajustam melhor a pulsos menores, enquanto versões até 46 mm costumam oferecer mais conforto a quem tem pulsos maiores.

Smartwatch para todos os bolsos

O avanço tecnológico tornou os relógios inteligentes mais acessíveis. Para quem busca recursos básicos, o Xiaomi Band 9 e o QCY Active GT S7 são boas opções, custando cerca de R$ 251,10 e R$ 410,98, respectivamente. Ambos oferecem contagem de passos, rastreamento de calorias e modos esportivos variados, como corrida, academia e caminhada.

Na faixa intermediária, Apple e Samsung dominam o mercado. O Samsung Galaxy Watch7 é vendido a partir de R$ 2.249,10, enquanto o Galaxy Watch8 Classic chega a R$ 3.149. Já o Apple Watch SE (modelo GPS) parte de R$ 2.399, podendo ultrapassar R$ 10.499 na versão Watch Ultra 3 GPS + Cellular.

A Garmin, referência entre atletas, oferece o Forerunner 55 por R$ 2.199, com monitoramento cardíaco, sugestões de treino e análise da taxa de respiração. No topo da linha, o Garmin Marq Geração 2, vendido por R$ 29.519, combina design de luxo e alta performance, com versões específicas para diferentes perfis: de atletas e aventureiros a golfistas, pilotos e navegadores.

Independentemente do modelo escolhido, o smartwatch ideal é aquele que se adapta à rotina, às necessidades e aos objetivos do usuário. Mais do que medir passos, ele representa uma nova era em que tecnologia, saúde e estilo caminham lado a lado.