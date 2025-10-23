Roupas para homens reais: marca Intimissimi Uomo agora se chama IUMAN

Um novo posicionamento de marca precisa ir bem além de um logo diferente. A Intimissimi Uomo, marca masculina do grupo Oniverse (antes chamada Calzedônia), agora tem o nome de IUMAN. A nova identidade procura refletir a modernidade e a essência da marca, reconhecida no segmento de underwear masculino.

O portfólio, no entanto, vai bem além da roupa íntima. Segundo a marca, as peças agora prometem acompanhar o ritmo e as necessidades do homem contemporâneo, que prioriza conforto e funcionalidade em suas escolhas diárias.

A campanha “IUMAN Para Todos” traduz esse novo posicionamento, focando na diversidade e autenticidade dos consumidores. As imagens trazem um elenco de homens reais de diferentes estilos, idades e corpos. Dessa forma, a marca se distancia dos padrões tradicionais e reforça seu compromisso com a representatividade.

O casting foi escolhido em um concurso nacional promovido em parceria com a agência Way Model, dando oportunidade a novos talentos. A ideia por trás de “IUMAN Para Todos” foi destacar a confiança de quem escolhe a marca.

Mais de 200 lojas em 19 países

Um boneco de crash test, como símbolo de resistência, protagoniza o filme. O boxer “indestrutível” é testado em situações extremas e sai ileso, reforçando o compromisso da IUMAN com a durabilidade e a confiança de seus produtos. A equipe criativa inclui o fotógrafo Hick Duarte e o diretor de filme Rikko Oliveira.

“Acreditamos na beleza plural. Ter novos rostos ao lado de um nome consolidado como Klebber Toledo reforça o papel da nossa agência em ampliar referências e abrir caminhos dentro da moda e da publicidade”, diz Anderson Baumgartner, fundador da Way Model.

Em 2023, a Intimissimi Uomo iniciou suas operações no Brasil, com e-commerce e a abertura de lojas físicas, começando por São Paulo, Rio Grande do Sul e Florianópolis. A marca já conta com mais de 200 unidades em 19 países, especializada em underwear, knitwear, meias e moda praia. Sob o novo nome IUMAN, esse movimento de expansão deve continuar.

“A essência é a mesma, mas o olhar é novo. As marcas evoluem, e a gente também. A IUMAN surge para provocar, se dedicar e estar mais próxima de quem veste nossas peças, de dentro para fora", afirmou Álvaro Gutierrez, country manager da Oniverse no Brasil. Confira a entrevista com o executivo a seguir.

Em termos de produto, quais as principais mudanças?

A transição para IUMAN é uma evolução do conceito e do portfólioReforçamos a aposta em nossos best-sellers, como a linha em modal com seda, um tecido exclusivo IUMAN que oferece um toque único e um caimento superior. Além disso, estamos trazendo o 100% cashmere para a marca, juntamente com uma expansão da linha de camisas de malha. Nosso portfólio está focado no essencial e atemporal, abrangendo underwear (cuecas e meias), homewear (pijamas e roupões), easywear (camisetas básicas, polos e peças em linho, seda e cashmere) e beachwear. O foco é um conforto que transcende a roupa íntima e se integra ao estilo de vida. Em preços, a IUMAN se posiciona como uma marca premium. Mantemos nosso preço-valor, que reflete o investimento em fibras premium que oferecem durabilidade e caimento superiores.

Qual era o perfil do cliente da Intimissimi Uomo e qual é agora o da IUMAN? Isso mudou?

O perfil evoluiu. Antes, o cliente da Intimissimi Uomo era o homem que buscava qualidade e conforto, mas muitas vezes chegava à loja pela influência ou acompanhado da parceira. Com a IUMAN, miramos no 'homem real'. Ele é autêntico, valoriza a própria essência e toma suas próprias decisões de compra. É o homem que entende que o conforto começa por baixo, e que investir em peças básicas de alta qualidade é uma forma de autocuidado. A mudança de nome para IUMAN, uma simplificação do conceito 'Eu, homem', reforça essa autonomia e o foco no indivíduo.

A campanha traz homens com corpos reais. A grade de tamanhos mudou, está mais democrática?

A campanha 'IUMAN Para Todos' é um reflexo do nosso compromisso com a inclusão e a autenticidade. Em termos práticos, nossa grade de tamanhos já é abrangente e estamos sempre revisando o fit (caimento) das peças para garantir que o conforto seja universal. Introduzimos o tamanho XXL nos nossos produtos mais vendidos. A campanha não é sobre expandir a tabela, mas sim sobre celebrar todos os corpos que já vestimos, mostrando que nossas peças se adaptam e valorizam a individualidade.

A moda masculina ainda é um terreno menos explorado do que a feminina? O potencial de crescimento é maior?

Sem dúvida. A moda masculina, especialmente o segmento de underwear e easywear, ainda é menos saturada criativamente do que a feminina, e por isso, o potencial de crescimento é enorme. Os homens estão mais conscientes sobre moda, autocuidado e a importância de peças básicas de performance. Eles estão dispostos a investir em qualidade e durabilidade. A IUMAN está posicionada para liderar essa conversa, oferecendo não apenas roupas, mas sim uma experiência de conforto e confiança que está no centro desse novo consumo masculino.