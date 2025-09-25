MM 2025: 3tentos aposta na proximidade com o produtor para se manter competitiva

Em um 2024 de margens apertadas para o agronegócio, a 3tentos, empresa que atua no varejo, na comercialização e na indústria de grãos, se destacou: a receita cresceu 42% na comparação com 2023, e alcançou 12 bilhões de reais, enquanto a rentabilidade aumentou 30%.

Fundada em 1995 no Rio Grande do Sul, o nome da companhia foi inspirado no “sovél de três tentos” (cabo de couro forte), simbolizando a solidez e a segurança da marca. Para João Marcelo Dumoncel, CEO da empresa, o desempenho positivo reflete o modelo de negócios adotado pela companhia, com base na relação estreita com o agricultor e na conexão com o ecossistema agrícola. “Essa proximidade com o produtor é a nossa grande fortaleza. Somos uma empresa de crescimento e resultado”, afirma o executivo.

A cultura organizacional da 3tentos, que valoriza o aprendizado contínuo, é outro fator essencial para o sucesso da empresa, diz o CEO. A integração entre as áreas de grãos, varejo e indústria, aliada à inovação tecnológica e ao foco no cliente, confere à companhia uma vantagem competitiva. “À medida que alcançamos resultados positivos, nossa proposta de valor se torna cada vez mais aderente ao mercado, sendo amplamente aceita pelos agricultores e demais clientes”, diz.

Para 2025 e além, a empresa enfrenta novos desafios, mas também oportunidades. A guerra tarifária, ainda que não impacte diretamente o negócio, e os altos juros no Brasil preocupam. Além disso, as mudanças climáticas exigem adaptações rápidas para mitigar os impactos sobre as culturas. No entanto, a 3tentos adota uma postura estratégica de cautela, ao mesmo tempo que continua expandindo sua presença, especialmente em estados produtores, como Mato Grosso e Rio Grande do Sul.

A aposta em culturas alternativas, como a canola, também reflete uma visão de longo prazo — a expectativa é de que a área cultivada com a planta aumente de 50.000 para 100.000 hectares em 2026. “Isso é o que estamos buscando e confiamos que continuará sendo o motor do nosso crescimento”, diz Dumoncel.