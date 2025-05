Com reflexo da supersafra, lucro da 3tentos cresce 23% no primeiro trimestre de 2025

A supersafra brasileira de grãos já reflete no resultado financeiro da 3tentos. No primeiro trimestre de 2025, a companhia registrou um lucro líquido de R$ 192,4 milhões, o que representa um crescimento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. O balanço financeiro da empresa foi divulgado nesta quinta-feira, 8.

A receita líquida da companhia no período foi de R$ 3,5 bilhões, marcando um aumento de 30,6% em comparação com o primeiro trimestre de 2024. O Ebitda ajustado atingiu R$ 288,9 milhões, o que reflete um crescimento de 109,6% na comparação anual.

Em comunicado divulgado ao mercado, a 3tentos afirmou que o aumento da receita foi impulsionado pela safra recorde de soja no Mato Grosso, um dos maiores produtores do grão no Brasil, além da forte demanda por farelo de soja e biodiesel.

"A 3tentos inicia o ano com crescimento em todos os segmentos. Estamos fortalecendo nossa presença no Mato Grosso com expansão comercial e a construção de nossa primeira indústria de processamento de milho, prevista para início de 2026”, disse João Marcelo Dumoncel, novo CEO e fundador da companhia.

Segundo a empresa, o segmento de Grãos foi o principal responsável pelo desempenho positivo, com uma receita líquida de R$ 1,047 bilhão, o que representa um aumento de 87,2%.

O segmento de Indústria também teve uma boa performance, com um crescimento de 20,2%, alcançando R$ 1,825 bilhão em receita líquida, impulsionado pelas exportações de farelo de soja e pela produção de biodiesel.

O segmento de Insumos registrou R$ 626,5 milhões em receita líquida, um aumento de 4,2%, impactado pela atuação no Vale do Araguaia durante a safrinha de milho, embora a estiagem no Rio Grande do Sul tenha prejudicado a comercialização de defensivos.

Novo CEO e mudanças no comando

No final de abril, a 3tentos confirmou que Luiz Osório Dumoncel, CEO e diretor de Relações com Investidores, deixou seus cargos para assumir a posição de diretor vice-presidente executivo.

Com isso, João Marcelo Dumoncel deixou o cargo de diretor vice-presidente de operações para assumir a posição de CEO e diretor de relações com investidores.

Já Luiz Augusto Utzig Dumoncel foi eleito para ocupar o cargo de diretor vice-presidente de operações.