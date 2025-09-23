Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Conversa entre Lula e Trump muda rumo da crise, mas cenário é imprevisível, dizem analistas

Presidentes tiveram conversa breve nesta terça-feira, durante Assembleia da ONU, e falaram sobre marcar reunião para semana que vem

Donald Trump, presidente dos EUA, durante discurso na ONU (Angela Weiss/AFP)

Donald Trump, presidente dos EUA, durante discurso na ONU (Angela Weiss/AFP)

Rafael Balago
Rafael Balago

Repórter de macroeconomia

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 19h01.

A primeira conversa direta entre os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, nesta terça-feira, 23, durante a Assembleia Geral da ONU, mudou o rumo da crise diplomática entre os dois países. Os próximos passos, no entanto, seguem difíceis de prever e é preciso cautela, avaliam analistas que acompanham a relação entre os dois países.

Há meses, Trump faz uma campanha contra o Brasil, para convencer o país a suspender o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado, e também acusa o país de práticas comerciais desleais.

Nesta crise, autoridades americanas se recusaram a falar com enviados do governo brasileiro, e Lula se recusou a telefonar para Trump. Assim, o principal efeito da conversa desta terça é trazer a possibilidade de abrir uma mesa de negociação real entre os governos.

“O jogo ainda não é positivo para o Brasil, mas é uma abertura importante, que vai significar também que todo o alto escalão americano tenha que fazer uma abertura de negociação que não tínhamos até então”, diz Denilde Holzhacker, professora do curso de Relações Internacionais da ESPM.

“Se o empecilho para negociar era a Casa Branca, agora, pode ser que isso não seja mais um entrave para que o governo brasileiro consiga reverter ou diminuir o impacto das tarifas americanas”, afirma Holzhacker.

Bruna Santos, diretora do programa sobre o Brasil no think tank Inter-American Dialogue, em Washington, sugere que o momento é de cautela, mas que a situação entre os dois países parece estar mudando.

“É preciso estar preparado para surpresas. O encontro com Lula pode ou não acontecer, e o lado brasileiro prefere cautela. O que se vê, no entanto, é que a reação contida do governo Trump à condenação de Bolsonaro sugere que a disputa política e comercial entre EUA e Brasil pode estar entrando numa fase mais aberta a negociações construtivas”, afirma.

Mudança de humor

Analistas apontam, ainda, que a mudança de postura parece ter sido uma reação pessoal do líder americano, que já trocou radicalmente de posição várias vezes em outros temas neste ano. Assim, a onda de boa vontade com Lula tem duração incerta.

“Em se tratando de Trump, nunca sabemos como ele reagirá: um comentário pode desencadear ofensas ou elogios, dependendo de seu humor ou da ‘química’ do momento”, diz Carlos Gustavo Poggio, professor de ciência política no Berea College e doutor em relações internacionais.

Poggio dá como exemplo o caso da Índia. Trump se revoltou após o primeiro-ministro Narendra Modi não reconhecer seu papel de mediador em um conflito com o Paquistão e, em seguida, aplicou tarifas de 50% contra o país, mesmo após ter recebido Modi com pompa na Casa Branca.

“A única bússola de Trump é o próprio ego. Ele descartou, sem cerimônia, décadas de diplomacia americana, que visava se aproximar da Índia para contrabalancear a China. Quem espera dele solidariedade política ou fidelidade a valores comuns se decepciona rapidamente”, diz o professor.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante reunião tensa no Salão Oval da Casa Branca, em fevereiro (Saul Loeb/AFP)

Risco de humilhação

Um dos grandes riscos de uma reunião presencial é que Trump decida humilhar Lula publicamente — um receio que permeia a cúpula da diplomacia brasileira.

Isso ocorreu neste ano em ao menos duas ocasiões, com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, que foi à Casa Branca pedir mais recursos para a guerra contra a Rússia, em fevereiro, e com Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul. Trump acusou o país africano de não proteger fazendeiros brancos que estariam sendo assassinados. A acusação foi apontada como infundada pela imprensa internacional.

Nos dois casos, o constrangimento ocorreu no Salão Oval, durante entrevistas coletivas de Trump ao lado dos líderes estrangeiros. O chanceler Mauro Vieira disse, em entrevista à CNN americana, que a conversa entre Lula e Trump deverá ser feita por videochamada ou telefone, o que reduz riscos de uma situação embaraçosa.

“Há o risco de as divergências serem muito grandes entre Lula e Trump, que têm posições distintas, ou de que essas divergências fiquem mais acirradas e levem a uma ampliação dos atritos entre os dois países”, diz Holzhacker, da ESPM. “Mas Lula tem uma grande experiência em negociação e um feeling muito grande sobre como lidar com situações dessa natureza.”

Vinicius Vieira, professor de relações internacionais na Fundação Getúlio Vargas (FGV), aponta que temas como regulação das big techs e de outros setores, além de algumas tarifas, podem ser negociados pelo Brasil, desde que sejam ações que dependam apenas do Executivo e não violem a soberania nacional.

“Não acho que Trump vai necessariamente tomar as dores do bolsonarismo. Ele só defende os próprios interesses e o que ele entende ser o interesse americano. Isso dá margem para negociação”, diz Vieira.

O professor aponta, ainda, que Trump tem uma boa relação com Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, que é de esquerda. Os dois fecharam um acordo bilateral em junho para reduzir tarifas de vários itens e criar cotas de importação com desconto nas taxas. Ao mesmo tempo, os britânicos se comprometeram a fazer investimentos bilionários nos Estados Unidos.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpEstados Unidos (EUA)Luiz Inácio Lula da Silva

Mais de Mundo

Meloni diz não se opor ao reconhecimento do Estado da Palestina, mas com condições

Macron diz que Trump só poderá ganhar Nobel da Paz se 'parar' guerra em Gaza

Trump quer reformular processo de vistos H-1B e atrair profissionais com maiores salários aos EUA

Trump diz que Ucrânia deve continuar lutando até recuperar todos os territórios tomados pela Rússia

Mais na Exame

Mercado Imobiliário

HSI e Kinea investem R$ 70 milhões na ampliação de shopping em Minas Gerais

Carreira

Brasil lidera otimismo sobre inteligência artificial na América Latina

Tecnologia

Pesquisadores aplicam IA em drone-robô para a manutenção em redes de alta tensão em Santa Catarina

Brasil

Governo dos EUA afirma que dois milhões de imigrantes ilegais já deixaram o país