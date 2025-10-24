Tássia Magalhães reforça cozinha feminina na nova fase do Nelita

Tássia Magalhães em frente ao restaurante em Pinheiros: nome em homenagem à mãe (Rubens Kato/Divulgação)
Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 06h00.
No salão amplo, com paredes de tijolos e móveis de madeira do Nelita, em Pinheiros, na capital paulista, os clientes acompanham de perto o trabalho de uma equipe inteiramente feminina. A cozinha aberta não é por acaso. Desde a inauguração, em 2021, faz parte da experiência que a chef Tássia Magalhães quis oferecer. O restaurante, de alma autoral e sotaque italiano, nasceu para reafirmar o protagonismo das mulheres em todas as etapas. “Não foi um conceito planejado. A ideia surgiu de forma natural, da minha trajetória e da percepção de que poucas mulheres chegavam a posições de liderança nas cozinhas profissionais”, diz.
Aos 36 anos, a chef relembra o início da carreira, quando se formou no Hotel Escola Senac Campos do Jordão e passou a atuar em ambientes majoritariamente masculinos. “Era comum ouvir que as mulheres não aguentavam a pressão nem tinham força física para o trabalho”, conta. “Eu era a única da equipe, e ainda era turnante, cobrindo a folga de todos.” Aos 27, já no comando de uma brigada masculina, ainda escutava frases como “mulher fica na praça fria ou na confeitaria”. Ao conceber o Nelita, decidiu romper com essa lógica. “Queria uma equipe totalmente feminina, em todos os cargos”, diz. A própria arquitetura aberta reforça o conceito. “Desde o começo, a ideia era criar um espaço transparente, como uma cozinha de casa, onde as mulheres estivessem em evidência, sem nada que as escondesse.”
Natural de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, Magalhães vem ganhando reconhecimento dentro e fora do país. O mais recente é sua presença, pelo segundo ano consecutivo, entre os melhores chefs do mundo de 2025 da lista The Best Chef Awards. Em 2024, recebeu também o New Talent Award da francesa La Liste. Neste ano, o restaurante completa quatro anos e, para celebrar a data, a chef lançou um menu degustação que propõe uma reflexão sobre os modismos da gastronomia. Batizado de “O Prazer da Mesa Pertence a Todas as Épocas”, o cardápio de dez tempos percorre movimentos e tendências que marcaram diferentes períodos. O ápice está na codorna finalizada com chocolate e texturas de cebola, inspirada no Faisan d’Or (“Faisão Dourado”, em tradução livre), primeiro restaurante de Auguste Escoffier, precursor dos menus degustação. A referência, todavia, vem acompanhada de ironia. “Li um discurso em que ele afirmava que mulher não pertence à cozinha, que se deixa levar pelo coração e não respeita receita”, diz Magalhães. “Troquei o faisão pela codorna dourada como forma de homenagem e contraponto.”
Hoje, são 12 cozinheiras, além de estagiárias, atuando de ponta a ponta. Ao falar sobre o conceito de “cozinha feminina”, Magalhães evita rótulos. “É uma cozinha de muita sensibilidade, mas também muito potente”, resume. Sua inspiração vem das mulheres da própria família. O nome do restaurante é uma homenagem à mãe, Vânia Helena — Nelita é um apelido italiano para Helena. A base técnica, por sua vez, foi moldada por experiências em confeitarias e restaurantes de prestígio, inclusive na Europa, como o dinamarquês Geranium (três Estrelas Michelin). “Cozinho há muitos anos, e ainda sinto frio na barriga. Quando isso acabar, algo vai estar errado.”
Nelita: Rua Ferreira de Araújo, 330, Pinheiros, São Paulo. De segunda a sexta, das 19h às 23h; aos sábados, das 12h às 16h e das 19h às 23h. A partir de 590 reais.
Uma seleção de restaurantes que oferecem a experiência completa Brasil afora
→ Origem (Salvador, BA): dos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, pioneiro em menu degustação na capital baiana, com pratos que valorizam ingredientes e tradições da culinária local. A partir de 380 reais
→ Lasai (Rio de Janeiro, RJ): sob comando do chef Rafa Costa e Silva, atende apenas dez pessoas por noite no balcão, com menu degustação preparado com ingredientes frescos do dia, de hortas próprias e de pequenos produtores. Duas Estrelas Michelin. A partir de 1.250 reais
→ Manu (Curitiba, PR): inaugurado em 2011, o restaurante da chef Manu Buffara prioriza ingredientes vegetais e produtores locais — 80% dos fornecedores estão em um raio de até 300 quilômetros. A partir de 720 reais
→ Tuju (São Paulo, SP): do chef Ivan Ralston, apresenta um cardápio que muda quatro vezes ao ano, conforme as estações das chuvas. Com duas Estrelas Michelin, o restaurante também promove cursos ao longo do ano. A partir de 1.250 reais
→ Maní (São Paulo, SP): comandado por Helena Rizzo e pelo belga Willem Vandeven, o restaurante é conhecido por valorizar ingredientes locais, sempre que possível, orgânicos. A partir de 680 reais