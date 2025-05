Carolina do Norte em close-up

Visitar a Carolina do Norte, estado no sul dos Estados Unidos, é como entrar em um filme que você talvez já tenha visto, mas não se lembra exatamente onde. Essa sensação fica ainda mais forte ao chegar à região costeira apelidada de “Hollywood East” ou “Wilmywood”. Wilmington se firmou como um dos maiores polos de produção cinematográfica do país. Desde 1983, mais de 400 projetos foram gravados por lá, entre eles Blue Velvet, Dawson’s Creek, One Tree Hill, Matlock e O Verão que Mudou Minha Vida.

O início dessa história é cinematográfico por si só: há mais de 40 anos, o produtor italiano Dino De Laurentiis, responsável por filmes de diretores como Federico Fellini e Roberto Rossellini, enviou uma equipe em busca de locações para Firestarter (“Chamas da Vingança”, em português), adaptação do livro de Stephen King estrelada por uma então jovem atriz americana chamada Drew Barrymore. A busca levou a equipe até Orton Plantation, entre ­Wilmington e a cidade de Southport, que também serve como local de várias gravações .

De Laurentiis resolveu fincar raí­zes por ali e fundou seu próprio estúdio, o DEG Studios, embrião do que viria a ser um dos maiores centros de produção fora da Califórnia. O complexo passou por várias mãos até ser adquirido, em 2023, pela ­Cinespace Studios, um dos maiores operadores de estúdios de filmagem do mundo.

Hoje, o estado oferece um reembolso de 25% sobre despesas feitas por produções locais, como forma de incentivo à indústria audiovi­sual. Em 2024, foram mais de 302 milhões de dólares em gastos diretos gerados por mais de 55 produções — o segundo maior volume desde 2015, quando o programa atual de subsídios foi lançado. “O sucesso deste ano destaca a evolução constante da indústria cinematográfica da Carolina do Norte e nossa reputação como destino que oferece talento, diversidade de locações e um programa robusto de incentivos”, diz Guy Gaster, diretor do Escritório de Cinema local. “Seguimos comprometidos com o crescimento econômico e com o fortalecimento das nossas comunidades.”

Hell’s Kitchen, em Wilmington: local de gravação de séries e filmes (Carolina Gehlen/Exame)

Um cenário pronto

Wilmington está localizada entre o Oceano Atlântico e o Rio Cape Fear — cenário perfeito para ver o sol nascer sobre o mar e se pôr sobre as águas do rio. A arquitetura charmosa, as ruas arborizadas, o litoral tranquilo e uma luz natural que parece feita para cinema transformaram a cidade em um estúdio a céu aberto. Não é raro cruzar com câmeras, trilhos e produções em andamento.

Uma das séries mais icônicas filmadas ali foi Dawson’s Creek, que estreou em 1998 e acompanhou, durante seis temporadas, quatro adolescentes tentando se encontrar em meio às turbulências da juventude. Ao todo, 128 episódios foram gravados em Wilmington e nas praias da região. Muitas das locações usadas nas gravações, e também os lugares frequentados pelo elenco, ainda estão por lá: o restaurante Hell’s Kitchen, casas dos personagens, escolas, lojinhas como a The Black Cat, marinas e outros pontos que aparecem na série.

Na ficção, Wilmington virou ­Capeside, cidade fictícia no litoral de Massachusetts. Mas, segundo Tamora Sneed, guia local especializada em tours cinematográficos, a paisagem exigiu certa criatividade da equipe: “Enquanto você observar a orla do Rio Cape Fear, repare nas palmeiras e na vegetação típica do sul. Eles precisavam ter cuidado com o que mostravam. E fizeram isso muito bem. Os episódios abriam com imagens do nosso rio, depois cortavam para cenas reais de Massachusetts e, assim, nos convenciam de que estávamos em Capeside. Isso é o que chamamos de ‘suspensão da descrença’”.

Outra série que deixou marcas foi One Tree Hill, com nove temporadas gravadas entre 2003 e 2012. A história de dois meio-irmãos, guiada por conflitos e conexões, teve boa parte de seus 288 episódios rodada na orla de Wilmington. “Estão prestes a começar a filmar uma nova fase da série, mostrando como os personagens seguiram com suas vidas. Eles ainda têm uma ligação forte com essa região. Estamos animados com o retorno das gravações, até porque os fãs seguem fiéis”, diz Tamora, com tom de spoiler.

Um dos filmes mais famosos rodados na região, entre fevereiro e abril de 1986, foi Blue Velvet (“Veludo Azul”, em português), escrito e dirigido por David Lynch. Local das gravações, o bar Barbary Coast, que funciona até hoje no centro da cidade, foi escolhido pelo ator Dennis Hopper depois que ele entrou ali para tomar sua cerveja preferida: a Pabst Blue Ribbon.

E as câmeras continuam girando. Em 2020, foi inaugurado o Dark Horse Stages, um novo complexo de produção que ganhou ainda mais fôlego em 2024 com a chegada de equipamentos modernos e estruturas de última geração. Wilmington segue firme como cenário e bastidor das histórias que ganham vida nas telas e também das que acontecem fora delas.

EXTRAS

Aproveite o roteiro e siga viagem

Arrive Willmington (Carolina Gehlen/Exame)

Set para descanso - Hospede-se no Arrive, hotel butique em Wilmington, onde o conforto se encontra com a estética retrô.

Sabor protagonista - Em Wilmington, experimente o restaurante Rx Chicken & Oysters, que aposta no frescor: cultiva suas próprias ostras e pesca seu próprio peixe. Já o Hidden Grounds oferece cafés bem tirados em um ambiente decorado com dinossauros.

Próximo episódio - Visite também Southport e Carolina Beach para vivenciar mais locações cinematográficas, charme costeiro e histórias à beira-mar.

* A jornalista viajou a convite da Travel South USA