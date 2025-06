Beleza com dados: ela vai muito além da maquiagem para a noiva se senir bem no espelho e no altar

Fazer uma noiva se sentir bem no espelho (e no altar) é o que move a paulista Tatiane Alves.

Filha de uma empregada doméstica e de um metalúrgico, ela começou a se interessar por maquiagem aos 13 anos, quando participou da produção de uma peça de teatro. “O que sempre me fascinou foi ajudar as pessoas­ a se sentirem autênticas”, diz a empreendedora.

Ela não sabia, mas décadas depois desenvolveria um método que ajuda casais a brilharem no seu momento mais especial: o dia do casamento. Antes disso, acumulou quase 20 anos de experiência em maquiagem para passarelas, TV, peças e fotografia, até decidir, em 2016, focar exclusivamente as noivas. “Já tinha o conhecimento técnico e elas começaram a me pedir ajuda para outras coisas”, diz.

Como nasceu a Tatmake

Foi assim que, em 2018, ela fundou a Tatmake e desenvolveu uma metodologia que une consultoria de imagem, análise comportamental e coloração pessoal.

Não se trata apenas de acertar o tom da base, mas de criar uma harmonia completa. Do buquê milimetricamente pensado até a maquiagem alinhada à coloração pessoal da noiva. O atendimento inclui, por exemplo, mapeamento de perfis comportamentais e estudo da morfologia corporal e facial. Com base nesses dados, Alves orienta a escolha do vestido, dos acessórios, da maquiagem e do penteado, respeitando as características e os desejos do cliente. O serviço pode durar até 18 meses e é oferecido em dois pacotes, entre 10.000 e 16.000 reais por pessoa.

As noivas costumam ter até 34 anos, mas Alves tem visto uma mudança no mercado. “Vejo cada vez mais casais mais velhos casando ou renovando votos com toda a pompa de um grande casamento”, diz. A Tatmake atende também noivos, que buscam consultoria para o que vestir no grande dia. Para dar conta da demanda, Alves conta com uma equipe de 18 profissionais, entre maquiadores, penteadores e consultores, que atendem também madrinhas, mães e convidados. Em 2025, a Tatmake deve atender cerca de 45 noivas, com faturamento próximo de 500.000 reais. “Quero que cada uma delas se expresse não só pela estética, mas pelo que ela é de verdade.”