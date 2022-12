Turismo do dia a dia: conheça 9 passeios curtos para fazer no fim de semana

Quem disse que é preciso fazer grandes planejamentos para fugir da rotina? É exatamente esse o conceito de micro aventuras: aproveitar os destinos próximos de casa sem ficar refém das férias para fugir da mesmice e conhecer novos roteiros.

“Com a pandemia, as pessoas entenderam que não precisam fazer rompimentos abruptos com a agenda ou com o trabalho para se aventurar e se desconectar do dia a dia”, afirma Ricardo Moreno, jornalista e fundador da plataforma de conteúdos The Summer Hunter. Conheça opções de passeios para fugir do óbvio.

São Paulo

Voo de balão em Boituva

Ali, bem pertinho da capital paulista, a apenas 120 quilômetros, fica Boituva, uma das principais referências de balonismo no país. A época mais recomendada é o inverno, quando chove menos. O passeio de 1 hora sai em torno de 500 reais por pessoa.

Parque Caminhos do Mar

Essa unidade de conservação no Parque Estadual da Serra do Mar aproveita parte da antiga Estrada de Santos (fechada para o tráfego desde 1985) para trilhas e passeios de bicicleta em meio à natureza. Há roteiros históricos, de ecoturismo e de aventura, com ingresso a 45 reais.

Belo Horizonte

Voo na Serra da Moeda

Quem diria que apenas 35 quilômetros separam a capital mineira de um verdadeiro mar de montanhas — e de um pôr do sol único?

No topo da Serra da Moeda, na região de Brumadinho (onde também fica o Instituto Inhotim), está o Topo do Mundo, mirante ideal para fotos e apreciação da natureza. Para quem quiser mais aventura há voos de asa-delta e parapente, ao preço médio de 400 reais o salto.

Rio de Janeiro

Trilha do Costão de Itacoatiara

Há quem diga que a vista mais bonita do Rio é a que se vê de Niterói. Então, por que não recorrer à cidade vizinha e apreciar a paisagem? São necessários cerca de 30 minutos na trilha para percorrer os 2 quilômetros e chegar aos 217 metros de altura. Há limite de 200 visitantes por vez, portanto chegue cedo.

Passeio de canoa havaiana

Não faltam opções para quem quer praticar canoagem em plena capital carioca. Um dos roteiros mais recomendados é sair do bairro da Urca e remar em grupo até o Forte da Laje, no meio da Baía de Guanabara, com direito à visão privilegiada do Pão de Açúcar e do Cristo Redentor. Agências locais oferecem passeios em canoas duplas ou em grupos para ver o nascer ou o pôr do sol a 170 reais, em média.

O interior vai virar mar

Longe da costa, praias artificiais com ondas viram atrações de condomínios de luxo

Em Itupeva, a 70 quilômetros da capital paulista em direção ao interior, a incorporadora KSM inaugurou uma praia artificial com areia que não esquenta e ondas a cada 8 segundos. De acordo com a empresa responsável pela Fazenda da Grama, 30% dos moradores se consideram surfistas. Na última fase de vendas, em 2021, os terrenos partiam de 4,1 milhões de reais (e havia fila).

Os paulistanos também não têm praia, mas é questão de tempo: o São Paulo Surf Club será um complexo com piscinas de ondas em frente à Ponte Estaiada, com previsão de entrega para o fim de 2023 — e direito a quadras de tênis e beach tênis, spa e academia.

Há 200 vagas de sócios: que deverão pagar 800.000 reais pelo título e 21.000 reais pela anuidade. O empreendimento é da JHSF, que também anunciou um projeto dedicado ao surfe no Boa Vista Village, com hotel cinco estrelas, campo de golfe, restaurantes e um minishopping Cidade Jardim.

Porto Alegre

Visita ao templo budista

Existe um pedacinho do Tibete bem próximo à capital gaúcha: bastam 100 quilômetros de estrada para visitar o Templo Budista Khadro Ling, em Três Corações, feito por tibetanos que fugiam da intolerância religiosa nos anos 1950. É uma chance de ver a arquitetura tradicional e esculturas trazidas da Ásia.

Brasília

Aventuras no Cerrado

Quem disse que é preciso viajar até a Chapada dos Veadeiros para conhecer de perto as belezas do Cerrado? No Parque Ecobocaina, na região de Formosa, a pouco mais de 1 hora de Brasília, os visitantes podem fazer trilhas em meio aos cânions da região e mergulhar em cachoeiras. Para quem busca mais emoção, há rapel e até voos de parapente. O voo duplo sai por 350 reais.

Salvador

Passeio na ilha paradisíaca

Logo ali em frente a Salvador, em plena Baía de Todos-os-Santos, está a espetacular Ilha dos Frades. Pouco visitada pelos turistas, e mesmo pelos soteropolitanos, é um paraíso escondido, de águas calmas, Mata Atlântica exuberante e construções do século 19. O percurso de barco dura 1 hora e meia e sai por 100 reais.

