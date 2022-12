Seis destinos de fácil acesso para o recesso de fim de ano

Neste ano, o Natal e o Réveillon caem em fins de semana, possibilitando menos dias de folga para muitas pessoas e, consequentemente, tornando o período de recesso mais curto. Apesar disso, planejar uma viagem para esse período não é impossível e ainda há hotéis e resorts com disponibilidade.

Pensando nisso, o Zarpo, agência online de viagens, listou seis destinos de fácil acesso para quem terá um recesso curto e ainda não planejou nada para o período. Vale ressaltar que essa é uma época de alta temporada, por isso as disponibilidades para viajar podem acabar logo e os preços costumam ser mais altos em comparação com a baixa temporada.

Confira abaixo dicas de destinos para passar o recesso de fim de ano:

Interior de São Paulo

A variedade de destinos no interior de São Paulo é uma boa opção para viagens no recesso. Pertinho da capital paulista, se destacam Embu das Artes, São Roque e Atibaia, este último com resorts deliciosos para curtir com crianças, como o Tauá Atibaia Resort e o Bourbon Atibaia.

Um pouco mais distante de São Paulo, Brotas é um destino incrível para atividades de aventura e em contato com a natureza. Para muita brincadeira dentro d’água, a viagem para Olímpia, onde fica o parque aquático Thermas dos Laranjais, é sinônimo de diversão em família.

Litoral de São Paulo

Perfeito para viagens mais curtas e de carro, o litoral paulista tem diversas opções de destinos: Santos, Guarujá, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba são alguns deles.

Em geral com hospedagens mais simples e rústicas, o litoral paulista tem belas paisagens e praias para todos os gostos: das mais badaladas às desertas, do mar tranquilo às ondas para surfar. No período do recesso as praias em geral estão mais cheias, mas o verão promete dias de sol e altas temperaturas.

Rio de Janeiro

A ponte aérea Rio - São Paulo torna a capital fluminense um destino bacana para conhecer em uma viagem curta, com direito ao roteiro tradicional, incluindo o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e o Jardim Botânico, além, é claro, das praias e da noite carioca nos barzinhos.

A dica é hospedar-se em bairros como Copacabana, Ipanema ou Santa Teresa, para aproveitar a boa localização e não perder tanto tempo no deslocamento.

Belo Horizonte

A capital mineira dá um show de hospitalidade e também é boa opção para viagens no recesso. Os voos desde São Paulo são frequentes e curtos.

Em poucos dias é possível conhecer os principais pontos turísticos, como a Praça da Liberdade, cercada por museus e centros culturais, e a Lagoa da Pampulha (onde está o Museu de Arte da Pampulha e a Igreja de São Francisco de Assis, de Oscar Niemeyer). A noite mineira também promete momentos gostosos nos barzinhos, com temperaturas agradáveis no verão.

Foz do Iguaçu

Entre os destinos nacionais, Foz do Iguaçu é uma boa pedida para viagens curtas. Em um dia é possível conhecer sua principal atração, as Cataratas do Iguaçu, uma verdadeira maravilha natural. Em mais dias conheça também o Parque das Aves, a Usina de Itaipu e o lado argentino das Cataratas (onde fica a impressionante Garganta do Diabo, queda d’água de maior volume das Cataratas).

Como Foz do Iguaçu faz divisa com os territórios argentinos e paraguaios, é possível visitar também esses países. A principal escolha dos turistas é dedicar um dia a compras no Paraguai, com preços atrativos.

Florianópolis

Com crescente popularidade, a viagem para Florianópolis no recesso promete dias de sol e calor. O programa por lá é curtir as praias de mar azul, especialmente Jurerê Internacional, a mais badalada do destino, com público mais jovem e arredores luxuosos.

Mas são diversas outras à escolha! Uma boa opção é a Praia do Campeche e também a Ilha do Campeche, excelente passeio para mais contato com a natureza. Surfistas também encontram opções de ondas agitadas, como a Praia Brava e a Praia da Joaquina.

