Como essa família construiu fortuna vendendo cimento e ainda comprou concorrente por US$ 11,5 bi

Redação Exame
Publicado em 27 de maio de 2026 às 11h47.
No mercado de capitais e na indústria pesada, grandes conglomerados costumam atrair a atenção de analistas devido à sua alta exposição midiática e relatórios financeiros trimestrais públicos.
Contudo, o verdadeiro motor da infraestrutura de reformas e construção civil nos Estados Unidos opera sob uma política de extremo sigilo corporativo. A família Winchester estruturou de forma silenciosa um império global avaliado em US$ 18 bilhões controlando a Quikrete, marca líder na fabricação de concreto pré-misturado e ensacado.
Mantendo uma participação de aproximadamente 100% no negócio e recusando sistematicamente a exposição pública, o clã familiar rompeu o isolamento do mercado financeiro ao conduzir um movimento agressivo de consolidação setorial: a aquisição da concorrente Summit Materials por US$ 11,5 bilhões, transação que elevou a receita anual da companhia em 50%, atingindo o patamar de US$ 12 bilhões.
O movimento impulsionou a Quikrete para a 43ª posição no ranking inaugural da Forbes das Maiores Empresas Familiares da América, consolidando-a como a 17ª operação familiar de capital fechado mais valiosa do país. Fundada originalmente em 1940 sob o nome de Maintenance Products em Ohio, a empresa sofria com a falta de direcionamento estratégico até a chegada do engenheiro aeronáutico Gene Winchester, em 1950.
Percebendo o boom imobiliário e habitacional do pós-Segunda Guerra Mundial, Winchester desenhou o pioneirismo do concreto seco embalado de secagem rápida — que demandava apenas a adição de água —, criando a marca Gemaco Quikrete em 1951. O produto revolucionou o mercado de reformas residenciais do tipo "faça você mesmo" (DIY), permitindo que pequenos empreiteiros e proprietários realizassem reparos sem a necessidade de contratar caminhões betoneira para volumes reduzidos.
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O sucesso da Quikrete e a escalabilidade de suas margens em um setor de commodities de baixo valor agregado residem na criação de uma malha logística nacional altamente eficiente. Sabendo que o peso e o custo de frete do cimento exigiam manufatura descentralizada, Gene Winchester expandiu a presença da companhia para cerca de 50 mercados norte-americanos até a década de 1980. Seus três filhos, Jim, Jack e Dennis Winchester, assumiram a liderança executiva em 1981, transferindo a sede corporativa para Atlanta e iniciando um plano de marketing em massa que imortalizou as icônicas embalagens amarelas e vermelhas nas prateleiras de grandes redes de varejo, como a Home Depot.
A disciplina operacional da segunda geração transformou a Quikrete em um "gorila de 800 quilos" no setor de materiais de construção. Sob a gestão dos irmãos, a empresa triplicou suas unidades fabris para mais de 90 plantas de produção.A capacidade de abastecer grandes canais de distribuição com entregas em menos de 24 horas em qualquer ponto dos Estados Unidos garantiu à marca um fosso econômico (economic moat) intransponível para concorrentes tradicionais, servindo como base para uma estratégia agressiva de fusões e aquisições (M&A) nas últimas duas décadas.
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