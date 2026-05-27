Como essa família construiu fortuna vendendo cimento e ainda comprou concorrente por US$ 11,5 bi

No mercado de capitais e na indústria pesada, grandes conglomerados costumam atrair a atenção de analistas devido à sua alta exposição midiática e relatórios financeiros trimestrais públicos.

Contudo, o verdadeiro motor da infraestrutura de reformas e construção civil nos Estados Unidos opera sob uma política de extremo sigilo corporativo. A família Winchester estruturou de forma silenciosa um império global avaliado em US$ 18 bilhões controlando a Quikrete, marca líder na fabricação de concreto pré-misturado e ensacado.

Mantendo uma participação de aproximadamente 100% no negócio e recusando sistematicamente a exposição pública, o clã familiar rompeu o isolamento do mercado financeiro ao conduzir um movimento agressivo de consolidação setorial: a aquisição da concorrente Summit Materials por US$ 11,5 bilhões, transação que elevou a receita anual da companhia em 50%, atingindo o patamar de US$ 12 bilhões.

O movimento impulsionou a Quikrete para a 43ª posição no ranking inaugural da Forbes das Maiores Empresas Familiares da América, consolidando-a como a 17ª operação familiar de capital fechado mais valiosa do país. Fundada originalmente em 1940 sob o nome de Maintenance Products em Ohio, a empresa sofria com a falta de direcionamento estratégico até a chegada do engenheiro aeronáutico Gene Winchester, em 1950.

Percebendo o boom imobiliário e habitacional do pós-Segunda Guerra Mundial, Winchester desenhou o pioneirismo do concreto seco embalado de secagem rápida — que demandava apenas a adição de água —, criando a marca Gemaco Quikrete em 1951. O produto revolucionou o mercado de reformas residenciais do tipo "faça você mesmo" (DIY), permitindo que pequenos empreiteiros e proprietários realizassem reparos sem a necessidade de contratar caminhões betoneira para volumes reduzidos.

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Excelência em logística de distribuição e sucessão familiar

O sucesso da Quikrete e a escalabilidade de suas margens em um setor de commodities de baixo valor agregado residem na criação de uma malha logística nacional altamente eficiente. Sabendo que o peso e o custo de frete do cimento exigiam manufatura descentralizada, Gene Winchester expandiu a presença da companhia para cerca de 50 mercados norte-americanos até a década de 1980. Seus três filhos, Jim, Jack e Dennis Winchester, assumiram a liderança executiva em 1981, transferindo a sede corporativa para Atlanta e iniciando um plano de marketing em massa que imortalizou as icônicas embalagens amarelas e vermelhas nas prateleiras de grandes redes de varejo, como a Home Depot.

A disciplina operacional da segunda geração transformou a Quikrete em um "gorila de 800 quilos" no setor de materiais de construção. Sob a gestão dos irmãos, a empresa triplicou suas unidades fabris para mais de 90 plantas de produção.

A capacidade de abastecer grandes canais de distribuição com entregas em menos de 24 horas em qualquer ponto dos Estados Unidos garantiu à marca um fosso econômico () intransponível para concorrentes tradicionais, servindo como base para uma estratégia agressiva de fusões e aquisições (M&A) nas últimas duas décadas.

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