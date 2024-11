Arsenal estratégico

Libre l’Absolu Platine

Uma das mais novas fragrâncias da Yves Saint Laurent é inspirada no lema da marca: tudo, mas ao extremo. Com frasco arrojado, o perfume é marcado pela vivacidade cítrica da bergamota e da mandarina e ainda traz notas de flor de laranjeira, lavanda e lavanda branca. ­yslbeauty.com.br

My Way Néctar Eau de Parfum

Da Giorgio Armani, leva a assinatura do perfumista Carlos Benaïm e destaca-se pelas notas frescas de pera combinadas com a vibração do ruibarbo. As notas frutadas ganham complexidade com o cítrico da bergamota e da flor de laranjeira extraída em óleo de laranja amarga. ­armani.com.br

Kaiak Sonar

Remete aos sons e às cores do mar, porque foi produzido com uma tecnologia que traduz em moléculas olfativas a frequência de vibrações de elementos diversos. A versão masculina do perfume apresenta um toque amadeirado, e a feminina, um toque floral. natura.com.br

Novo Óleo Elixir Ultime Kérastase

Ideal para todos os tipos e texturas de cabelos, esse lançamento hidrata, previne pontas duplas, fortalece e garante proteção a até 230 ºC. Promete 100% mais brilho por 48 horas, e 96 horas de efeito anti-frizz. E ele pode ser utilizado tanto como produto de styling quanto como protetor térmico. kerastase.com.br

1 /5 Paleta Couture Mini Clutch da Yves Saint Laurent (Paleta Couture Mini Clutch da Yves Saint Laurent)

2 /5 Novo óleo Elixir Ultime Kérastase (Novo óleo Elixir Ultime Kérastase)

3 /5 Fit me Fresh Tint da Maybelline (Fit me Fresh Tint da Maybelline)

4 /5 O versátil Lancôme Idôle Tint (O versátil Lancôme Idôle Tint)

5/5 YSL Loveshine Candy Glaze Gloss Stick (YSL Loveshine Candy Glaze Gloss Stick)

Solar Expertise The Invisible

Da L’Oréal Paris, esse protetor solar FPS 60 oferece proteção invisível e eficaz, independentemente do tom de pele. Enriquecido com ativos dermatológicos como ácido hialurônico, garante uma pele protegida sem oleosidade. Testes clínicos comprovaram que o uso diário reduz em 50% as manchas solares e em 30% as linhas finas. loreal-paris.com.br

Gel antimarcas noturno

Desenvolvido para tratar os principais tipos de manchas, incluindo hiperpigmentação, manchas escuras e marcas de acne em diversos tipos e tons de pele, o produto da linha Glycolic Bright, da L’Oréal Paris, dispõe de esferas encapsuladas que liberam vitamina E. Trata-se de um antioxidante que traz viço e uniformidade à pele. loreal-paris.com.br

Fit me Fresh Tint

Marca líder mundial em maquiagem, a Maybelline NY lançou essa base com derivado de vitamina C, que atua como antioxidante e ajuda a uniformizar o tom da pele, deixando-a radiante. O produto ainda oferece proteção solar FPS 50 e é adequado para todos os tipos de pele, inclusive as oleosas. Ao todo, são 17 tonalidades que abrangem subtons quentes, frios e neutros. maybelline.com.br

YSL Loveshine Candy Glaze Gloss Stick

O lançamento, que fez um sucesso tremendo nas redes sociais, é um gloss em formato de bastão. Combina a luminosidade de um produto do tipo com os benefícios de um bálsamo. Derrete nos lábios e oferece um brilho irresistível, sem aquela sensação pegajosa. Sua fórmula leva ácido hialurônico e extrato de romã, o que garante até 24 horas de hidratação contínua. yslbeauty.com.br

Lancôme Idôle Tint

Versátil, pode ser utilizado como sombra, delineador, blush e iluminador, atendendo às diversas necessidades de maquiagem das consumidoras. Inspirado nas cores naturais e calorosas da terra, complementa diferentes tons de pele. Com fórmula resistente à água, garante até 16 horas de fixação. lancome.com.br

Paleta Couture Mini Clutch

Com paletas ton-sur-ton de quatro cores de sombra de olhos, integra a linha de beleza da Yves Saint Laurent. A fórmula das sombras é enriquecida com ingredientes como óleo de semente de café, óleo de amêndoa doce e óleo de cacto de figo. yslbeauty.com.br