Peço licença para repetir o título do ensaio fotográfico principal, que você pode conferir mais adiante, para apresentar mais um Guia de Estilo EXAME Casual. A terceira edição da nossa já tradicional publicação revela uma novidade: desta vez trazemos tanto moda masculina como feminina, apontando combinações leves e mais casuais, e também looks vibrantes e sensuais.

A moda está diferente, mas nem tanto. Mudar para continuar igual. Esse clichê se mostra certeiro quando folheamos esta revista e nos deparamos, nos editoriais, com paetês e brilhos, calças jeans e tênis básicos. Tendências vão e voltam, mas a maior corrente hoje em estilo é a ausência de modismos. A febre do momento é o clássico.

Por isso é preciso celebrar. É preciso celebrar a atemporalidade da moda. “Nos preocupamos em criar peças com clima de festa, mas que podem ser utilizadas durante o ano todo”, explica Alis Celuppi Dal Vesco, gerente do segmento feminino adulto da Riachuelo, nossa marca parceira desta edição do Guia de Estilo.

Nada de itens, portanto, que acabam saindo do guarda-roupa uma única vez e depois só servem para ocupar espaço. Nas fotos do ensaio de festas não faltam opções de peças vistosas, brilhantes, que muitas consumidoras adoram usar no Réveillon. Ou blusas e vestidos com rendas e transparências. Mas são roupas que também fazem muito sentido em looks do dia a dia.

É preciso celebrar a estação que chega, a mais alegre de todas, o verão. Sem deixar de prestar atenção às mudanças climáticas, vigiar ações predatórias ao ambiente, exigir cuidado das autoridades responsáveis. E sempre cumprindo com a nossa parte. Escolher bem a roupa que se usa é um primeiro passo.

Temperaturas altas combinam com peças de linho, tecido que alia elegância e conforto. Mas também podem ir bem com jeans inovadores, que unem a aparência clássica com a maciez e a flexibilidade do moletom, e ainda favorecem a regulação térmica. Nenhuma peça é mais democrática do que uma boa calça de brim. É este o objetivo da moda: oferecer soluções para todo mundo. Incluir, trazer sensação de pertencimento, reforçar identidade. Vista-se com consciência, sempre. E boa leitura!