Brasil prevê recuperação nas exportações de carne de frango após bloqueios por gripe aviária

As exportações brasileiras de carne de frango caíram 12,9% em maio, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

A queda ocorreu em razão da gripe aviária em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Com a confirmação da doença, 21 países suspenderam totalmente as importações do Brasil, com destaque para a China, principal comprador, enquanto outros 15 limitaram as restrições apenas ao estado gaúcho.

A expectativa do setor é que o Brasil retome as exportações em junho, após 28 dias de bloqueio sanitário. Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, afirmou que está prevista uma redução significativa das restrições, com um possível retorno à normalidade.

Com a retomada, a ABPA projeta uma aceleração pontual dos embarques para compensar o período de interrupção.

“Mesmo com as suspensões, as exportações de carne de frango superaram as expectativas do setor nos primeiros cinco meses do ano, mantendo a perspectiva de um fechamento positivo para 2025”, diz Ricardo Santin, presidente da ABPA.

De janeiro a maio, o volume exportado atingiu 2,256 milhões de toneladas, 4,8% superior ao registrado no mesmo período de 2024.