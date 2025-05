Gripe aviária: governo confirma mais um caso da doença em Montenegro (RS)

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou nesta quarta-feira, 28, mais um caso de gripe aviária na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, em uma ave silvestre — é o segundo foco da doença no local.

Na terça-feira, 27, a pasta também confirmou um caso da doença em uma ave silvestre em Minas Gerais. Mesmo com os dois casos confirmados em aves silvestres, a contagem de 28 dias para que o Brasil se autodeclare livre da doença e retome as exportações permanece inalterada.

Até o momento, o país soma 170 focos de gripe aviária, sendo 166 detectados em aves silvestres, três em animais de subsistência e uma granja de produção comercial, também em Montenegro.

O caso suspeito em Anta Gorda, também no Rio Grande do Sul, teve resultado negativo.

Suspensão das exportações

O Kuwait suspendeu nesta quarta-feira a importação de carne de frango de todo o território brasileiro em função do caso de gripe aviária confirmado no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. A informação foi dada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Segundo a pasta, com a adesão do Kuwait, que se junta à China e Argentina, 24 países suspenderam totalmente a compra da proteína brasileira e seus derivados desde a confirmação de gripe aviária no último dia 19.

O Mapa também informou que a Macedônia do Norte ampliou sua restrição do estado do Rio Grande do Sul para todo o Brasil. Por outro lado, a Namíbia flexibilizou sua medida, restringindo agora a importação apenas ao estado do Rio Grande do Sul.

O ministério ressalta que o consumo de carne de aves e de ovos não apresenta risco para a saúde.

A pasta informou, nesta quarta-feira, o resultado negativo do teste para gripe aviária no município de Aguiarnópolis, Tocantins. O governo contabiliza sete casos suspeitos até o momento, mas nenhum deles ocorreu em granja comercial.

Os demais casos em investigação foram registrados em propriedades de subsistência ou em aves silvestres. Há outros sete focos suspeitos de gripe aviária que continuam sendo analisados.