Caito Maia, Joel Jota e mais: como esta editora se tornou uma máquina de best-sellers de negócios

Caito Maia, Luiza Helena Trajano, Joel Jota e João Branco. Nomes conhecidos no universo do empreendedorismo têm algo em comum: todos eles lançaram livros pela Gente, uma referência na publicação de best-sellers de negócios.

Desde 2021, a editora aparece em primeiro lugar na lista de mais vendidos do portal especializado PublishNews, passando de 84 para 169 títulos.

Boa parte do sucesso de vendas pode ser atribuída à estratégia de pré-lançamento de livros nas redes sociais dos autores. Em 2024, a editora liderada por Rosely Boschini já vendeu 23 milhões de exemplares.

Como você vê o mercado editorial brasileiro hoje?

A pandemia acelerou a digitalização, e as editoras precisaram se adaptar às novas realidades de consumo. Há um aumento no interesse por temas que abordam diversidade, inclusão e desenvolvimento pessoal, o que abre espaço para novos autores. Acredito que estamos no caminho certo para criar um mercado mais dinâmico e acessível.

Há 40 anos a Editora Gente trabalha com livros de negócios. O que mudou nos últimos anos?

Ampliamos nosso escopo para incluir temas de desenvolvimento pessoal, liderança e inovação. Observamos que os leitores buscam não apenas estratégias empresariais mas também insights que ajudem no seu crescimento.

A Gente tem empreendedores famosos entre seus autores. Como isso impacta as vendas?

A presença de autores reconhecidos traz uma visibilidade imensa para a editora. Quando um livro deles faz sucesso, isso não só aumenta as vendas daquele título específico, mas também gera interesse em outras publicações.

Como funciona a estratégia de lançamento?

Trabalhamos muito o autor antes de começar a escrever o livro. Oferecemos uma imersão de quatro dias, por exemplo. Durante esse tempo, os autores se conectam com o conteúdo e com o público, e a partir daí montamos um roteiro que será desenvolvido por redatores. A pré-venda acontece cerca de 30 a 45 dias antes do lançamento, quando abordamos os seguidores do autor para criar expectativa e engajamento.

Qual é a importância das redes sociais no atual cenário editorial?

As redes sociais são essenciais. Elas não só ajudam a promover os livros mas também permitem aos autores construir uma relação direta com o público. A interação online é uma ferramenta poderosa para engajamento, e aqueles que ainda não estão familiarizados com essa dinâmica precisam aprender a utilizá-las a seu favor. Um bom engajamento nas redes sociais pode fazer toda a diferença nas vendas e na construção de uma carreira sólida.

