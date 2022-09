Com inflação como desafio, operadoras de plano de saúde buscam forma de ampliar rede de cobertura

As operadoras de planos de saúde são especialistas em lidar com uma conjuntura que voltou a virar pauta nacional nos últimos meses: a inflação. A inflação médica representa um enorme desafio. O aumento da expectativa de vida da população associado à evolução na tecnologia tem ampliado as possibilidades de tratamentos, mas também os custos. A variação dos custos médico-hospitalares (VCMH) foi de 25% em 2021, mais do que o dobro da inflação oficial do país, de 10%. Para 2022, a previsão é de novo aumento na casa dos 20%. O cenário, já difícil, ficou ainda mais complicado nos últimos dias com a aprovação, pelo Senado, de uma obrigatoriedade para que os planos cubram medicamentos que estão fora de uma lista predefinida.

LEIA TAMBÉM: O que muda nos planos de saúde com o projeto aprovado pelo Congresso



A medida pode encarecer tratamentos, segundo especialistas no setor, e ampliar ainda mais a meta dos planos de ampliar sua rede de cobertura. Atual­mente o Brasil tem 49,5 milhões de beneficiários de planos de saúde, um aumento de 1,5 milhão em 12 meses. Ampliar essa base demanda que as operadoras não só lidem com os custos crescentes como possam competir com um mercado cada vez mais verticalizado e com startups cada dia mais inovadoras. Esse cenário desafiador reflete no resultado. As 27 operadoras de planos de saúde listadas nesta edição de MELHORES E MAIORES faturaram 99,7 bilhões de reais em 2021, ante 92 bilhões de reais no ano anterior. O lucro líquido foi de 2,4 bilhões de reais, uma margem de 2,5%.

Descubra qual MBA melhor se encaixa ao seu perfil e comece agora.

Ranking Setor Empresa Receita 2021(1) Receita 2020(1) Lucro Líq. 2021(1) Patrim. Líq. 2021(1) Ativo Total 2021(1) Cidade-Sede Estado 1 Bradesco Saúde 29.939.150 27.340.056 1.194.607 8.244.6310 25.551.7560 Rio de Janeiro RJ 2 Amil 20.652.697 20.476.644 -990.293 15.568.1500 24.076.5440 São Paulo SP 3 NotreDame Intermédica 9.893.658 9.101.243 52.783 6.063.8510 12.168.1760 São Paulo SP 4 Hapvida 9.883.385 8.554.961 500.337 10.572.9940 21.034.3890 Fortaleza CE 5 Unimed-Rio 5.053.874 4.873.253 38.920 -654.0770 2.113.0820 Rio de Janeiro RJ 6 Unimed-bh 4.867.571 4.524.351 352.938 2.896.7370 4.659.1480 Belo Horizonte MG 7 Unimed Campinas 2.685.260 2.525.522 6.827 105.3970 552.5150 Campinas SP 8 Unimed Seguros Saúde 2.402.070 2.236.797 143.712 1.134.6450 1.760.8340 São Paulo SP 9 Porto Seguro Saúde 2.109.455 1.823.357 105.717 606.4650 1.347.8090 São Paulo SP 10 Qualicorp 2.096.500 2.025.900 365.800 1.275.0490 4.403.6000 São Paulo SP 11 Unimed Goiânia 1.929.625 1.693.192 -48.991 453.1360 1.035.9010 Goiânia GO 12 OdontoPrev 1.842.000 1.765.000 38.134 1.121.2490 1.933.8410 Barueri SP 13 Omint 1.783.520 1.755.733 51.352 504.2700 964.9860 Rio de Janeiro RJ 14 Unimed Grande Florianópolis 1.227.865 1.072.511 -20.644 288.3430 754.8010 Florianópolis SC 15 Amico 963.702 847.626 5.257 435.0120 604.6860 São Paulo SP 16 Cassems 737.174 693.575 -37.853 209.168,03 542.635 Campo Grande MS 17 Allianz Saúde 412.840 366.923 -67.175 116.4050 254.9310 São Paulo SP 18 Unimed Sul Capixaba 340.065 310.736 1.760 128.5150 240.1760 Cachoeiro de Itapemirim ES 19 Unimed Campo Grande 245.580 232.783 15.392 108.0580 182.3920 Campo Grande MS 20 Itauseg Saúde 227.884 238.325 53.191 800.2330 1.974.9590 São Paulo SP 21 AMHA Saúde 111.697 103.060 -10.317 21.6730 40.1260 Atibaia SP 22 Brasildental 66.417 65.957 22.778 21.4520 46.8330 Barueri SP 23 SulAmérica Serviços de Saúde 40.091 25.580 401.000 949.1950 1.502.5250 São Paulo SP 24 SulAmérica Odonto 23.968 14.684 240.000 226.0740 293.1260 São Paulo SP 25 Mediservice Operadora de Planos de Saúde 17.861 11.717 20.964 456.9110 696.2300 Barueri SP 26 MetLife Planos Odontológicos 5.029 17.200 5.029 57.9240 97.8230 São Paulo SP

(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).

Mais detalhes podem ser conferidos no site mm.exame.com