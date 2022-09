Setor de educação investe em digitalização para superar desafios e crescer em 2022

As empresas de educação privada penaram em 2020 devido ao isolamento social, à queda de renda e à migração às pressas para um modelo de ensino à distância. Com a vacinação e o fim das restrições de convivência, esperava-se uma recuperação em 2021. Mesmo com a pandemia demorando a arrefecer, as empresas do segmento avaliadas no ranking MELHORES E MAIORES registraram um crescimento bruto total de 10,48%.

A Cogna, maior empresa do setor e dona de marcas como Pitágoras e Somos, manteve a queda registrada em 2020. Em 2021 sua receita foi de 4,7 bilhões de reais, ante 5,2 bilhões na temporada anterior. Neste ano, com a chegada de Roberto Valério como CEO e o investimento em digitalização, os resultados melhoraram no primeiro trimestre, mas voltaram a cair no segundo.

O destaque do anuário foi a Ânima, que passou da quarta para a terceira colocação no anuário. A holding concluiu no ano passado a aquisição do grupo Laureate, que controla as universidades Anhembi Morumbi e FMU, em São Paulo, IBMR, no Rio de Janeiro, e UniRitter­ e Fadergs, no Rio Grande do Sul. Sua receita quase dobrou, de 1,4 bilhão de reais em 2020 para 2,6 bilhões no ano passado.

O setor enfrenta desafios, como inflação de custos pressionando as margens e a alta de juros em um setor alavancado, mas o fim do isolamento permite expectativas melhores para 2022.

Ranking Setor Empresa Receita 2021(1) Receita 2020(1) Lucro Líq. 2021(1) Patrim. Líq. 2021(1) Ativo Total 2021(1) Cidade-Sede Estado 1 Cogna 4.778.057 5.269.144 -512.985 13.770.664 28.512.853 Belo Horizonte MG 2 Yduqs 4.391.378 3.853.737 158.171 3.241.584 9.897.795 Rio de Janeiro RJ 3 Ânima 2.650.805 1.421.989 -81.328 2.412.361 9.882.678 São Paulo SP 4 Editora e Distribuidora Educacional 1.950.082 2.023.949 -43.964 2.719.784 7.538.969 Belo Horizonte MG 5 Cruzeiro do Sul 1.820.615 1.800.968 82.955 1.453.788 4.776.017 São Paulo SP 6 Afya 1.719.371 1.201.191 242.283 3.000.018 6.447.406 Nova Lima MG 7 Ser Educacional 1.407.358 1.250.463 52.483 1.463.077 3.092.589 Recife PE 8 Somos Educação 947.419 997.628 -109.326 4.683.341 7.351.541 São José dos Campos SP 9 Ftd 897.715 896.993 69.637 596.679 951.913 São Paulo SP 10 Editora Moderna 793.951 753.745 61.001 187.382 590.922 Rio de Janeiro RJ 11 Grupo Companhia das Letras 304.936 192.918 23.703 147.027 264.576 São Paulo SP 12 Editora Ática 291.757 278.287 43.564 508.502 776.859 São José dos Campos SP 13 Grupo Bahema 266.668 196.345 -38.182 149.721 616.332 São Paulo SP 14 Distribuidora Curitiba 226.729 217.082 -228 54.064 180.126 Curitiba PR 15 Sistema Elite 220.754 201.762 -52.530 -128.333 384.982 Rio de Janeiro RJ 16 Grupo A 145.709 100.631 -5.424 41.024 150.046 Porto Alegre RS 17 Gráfica Rosset 33.013 23.200 1.875 7.123 18.084 São Paulo SP

(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).

