Revista Exame

A força é delas

A construtora Rio Ave buscou na formação de mulheres a solução para a escassez de mão de obra nos canteiros

Bianca Barreto, da Rio Ave: formação no canteiro de obras (Rio Ave/Divulgação)

Bianca Barreto, da Rio Ave: formação no canteiro de obras (Rio Ave/Divulgação)

Laura Pancini
Laura Pancini

Repórter

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 09h00.

Última atualização em 27 de novembro de 2025 às 09h20.

Sete canteiros ativos e falta de gente qualificada para preencher as vagas: essa era a realidade da Rio Ave, construtora fundada em 1968 no Recife. Nos últimos anos, a empresa precisou lidar com um desafio que afeta toda a construção civil no Brasil: a escassez de mão de obra capacitada. A solução foi criar o projeto LideRA Obras e apostar na formação de mulheres para ocupar cargos nesse setor “historicamente masculino”, como diz Bianca Barreto, diretora de Gente e Gestão da Rio Ave.

A iniciativa começou com um diagnóstico: entre os cargos mais difíceis de preencher estavam as funções de acabamento e elétrica. A Rio Ave mapeou essas áreas com engenheiros e criou uma jornada de capacitação em duas frentes — habilidades técnicas e soft skills, como comunicação e autoconfiança. A formação acontece dentro das próprias obras da empresa, com apoio da Rede Muda Mundo, que identifica mulheres em situação de vulnerabilidade social e também abre vagas para familiares de colaboradores. O número de mulheres nas obras da Rio Ave cresceu 54% desde a implementação do programa.

Antes de receber a primeira turma, no entanto, a empresa percebeu que não bastava preparar as mulheres: seria necessário preparar o ambiente. Por isso, criou outro programa de conscientização sobre violência de gênero e cultura do respeito nos canteiros. O programa já impactou mais de 1.000 funcionários, entre profissionais operacionais e líderes de equipe. Ao olhar para dentro dos canteiros, a Rio Ave ajuda a redefinir quem constrói o Recife — e como.

Acompanhe tudo sobre:1281

Mais de Revista Exame

COP30 acelera lançamentos em Belém e aumenta a atratividade imobiliária

Equipe do Recife assumiu projetos que eram da Índia, diz CEO da Accenture

A Califórnia é aqui

EUA têm queda no turismo estrangeiro, mas vê alta de brasileiros

Mais na Exame

Carreira

As cinco coisas que todo líder precisa desaprender antes que seja tarde

Negócios

Nova frente da Anjos do Brasil mira setor de biotecnologia para saúde e agro

Brasil

PF faz operação contra fabricação clandestina de canetas emagrecedoras

EXAME Agro

Por que o CEO da AGCO está otimista com o setor de máquinas agrícolas em 2026