O plano da Rio Ave para crescer com pessoas no centro da estratégia

Durante décadas, a Rio Ave construiu sua reputação no Recife com obras de alto padrão. Com ritmo acelerado nos últimos dois anos, a companhia precisou construir uma nova estrutura de cultura, gestão e desenvolvimento humano para suprir a demanda de crescimento.

A empresa saiu de 3 para 8 obras simultâneas e mais que triplicou o número de funcionários nos canteiros, além de aumentar 70% o time administrativo.

“Essa expansão só foi possível porque o RH passou a liderar o planejamento estratégico da companhia”, diz Roberta Pretti Cinti, gerente executiva de Gente e Gestão da Rio Ave.

A mudança deu início a uma transformação profunda, que colocou as pessoas no centro do crescimento. Sob a liderança de Roberta e da diretora Bianca Barreto, a área passou a antecipar demandas, formar talentos e alinhar a cultura. Um dos marcos foi a criação de um programa que já capacitou 130 líderes em hard e soft skills que vão de inteligência artificial a comunicação não violenta.

Programa para jovens talentos

Nos últimos meses, o programa ganhou uma nova frente voltada aos canteiros de obra, capacitando mestres de obra, encarregados e lideranças operacionais. Ministrados por funcionários da própria empresa, os cursos dão protagonismo a quem está na linha de frente.

“Foi até mais empolgante do que no escritório. Eles agarraram a oportunidade com muita energia”, diz Barreto.

Outros destaques incluem o programa Jovens Talentos, com taxa de efetivação de 86% entre os estagiários, ações de inclusão para mulheres em situação de vulnerabilidade, e um investimento de R$ 700 mil em desenvolvimento humano apenas em 2024. Houve ainda um avanço de 10 pontos no índice interno de saúde mental.

“Sem uma cultura forte, não há estratégia que se sustente”, resume Roberta. Na Rio Ave, gestão de pessoas virou alicerce do futuro — e passa pelo escritório até o canteiro de obra.

Com esses benefícios, a Rio Ave foi destaque entre as três empresas que mais ponturam no Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025, na categoria de 300 a 1.000 funcionários.