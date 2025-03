Recife quer seu lugar no mercado de luxo – e a Rio Ave tem R$ 2 bilhões para isso

Balneário Camboriú domina as manchetes quando se fala em imóveis de luxo no Brasil. A cidade catarinense abriga alguns dos prédios mais altos do país e atrai compradores dispostos a pagar milhões por exclusividade e sofisticação.

Recife, por outro lado, não tem arranha-céus gigantes nem a badalação do litoral sulista, mas ostenta a maior renda per capita do Nordeste e um mercado imobiliário de alto padrão que ainda tem muito espaço para crescer.

A cidade, porém, enfrenta desafios. Enquanto capitais como Fortaleza e Salvador aceleraram no segmento de luxo, Recife perdeu competitividade nos últimos anos. A exceção fica por causa de construtoras que decidiram apostar na inovação para mudar esse cenário: é o caso da Rio Ave Construtora, que vem expandindo sua atuação no segmento premium e projeta R$ 2 bilhões em novos empreendimentos.

Fundada em 1968, em Recife, a empresa viu sua receita saltar de R$ 249,8 milhões em 2022 para R$ 297,2 milhões em 2023, um avanço de 19%. O desempenho garantiu à Rio Ave o 30º lugar no ranking EXAME Negócios em Expansão 2024, na categoria de 150 a 300 milhões de reais.

Agora, com mais de R$ 2 bilhões em projetos em desenvolvimento, a construtora aposta na expansão para novos bairros e na diversificação de tipologias para continuar crescendo.

“Nosso compromisso é entregar empreendimentos que vão além da estrutura. Queremos que cada projeto tenha um impacto positivo na cidade e no bem-estar dos moradores”, afirma Bárbara Wigand, diretora comercial da Rio Ave.

O começo em Boa Viagem

A história da Rio Ave começou há 57 anos, quando o fundador Alberto Ferreira da Costa enxergou o potencial do bairro de Boa Viagem, em Recife. Na época, a região ainda era pouco habitada e composta por casas de veraneio.

Foi ali, nesse cenário em desenvolvimento, que a Rio Ave entregou seu primeiro empreendimento, o Edifício Luzitânia, em 1971. A construção do primeiro prédio moderno do bairro ajudou a transformar Boa Viagem em um dos principais polos imobiliários da cidade.

Nas décadas seguintes, a empresa se consolidou como pioneira na construção de imóveis de alto padrão. Entre os marcos dessa trajetória, destaca-se o Edifício Ferreira da Costa, o primeiro prédio do bairro a ter mais de 20 andares, entregue em 1974.

Em 1999, a empresa diversificou sua atuação e investiu no setor corporativo com o lançamento do Rio Ave Corporate Center, o maior complexo empresarial do Nordeste, composto por seis torres e mais uma em construção.

Projetos integrados e sustentáveis

O crescimento da Rio Ave não aconteceu apenas pelo alto padrão dos imóveis. A empresa aposta em sofisticação, funcionalidade, inovação e sustentabilidade para se diferenciar no mercado.

Entre os projetos mais emblemáticos está o Telhado Verde, construído em 2017. Instalado no topo de um edifício garagem na Ilha do Leite, o espaço de 2.800 m² reduziu a temperatura ambiente em 5%, ajudando a cortar custos de energia e promovendo o aproveitamento da água da chuva.

Outro diferencial é o conceito de uso misto nos empreendimentos. Muitos dos prédios da empresa já contam com shopping, galerias ou espaços comerciais no térreo, facilitando a rotina dos moradores e agregando valor aos imóveis.

“O conceito de moradia mudou. As pessoas querem praticidade e serviços próximos, e isso precisa ser levado em conta no desenvolvimento dos projetos”, explica Wigand.

Novos bairros

A Rio Ave quer fortalecer sua atuação para além de Boa Viagem, bairro onde tem grande parte do seu histórico de construção. Em 2024, a empresa entregou o Terraço Jaqueira, um projeto voltado para o público de alto padrão da Zona Norte do Recife. A estratégia agora é expandir ainda mais essa presença.

A empresa também quer manter o ritmo forte de vendas. Nos últimos dois anos, a construtora lançou R$ 480 milhões em novos projetos, dos quais R$ 330 milhões já foram vendidos – um índice de 70% de conversão no primeiro ano de lançamento.

