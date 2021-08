Zeca Pagodinho é internado com covid no Rio de Janeiro

O cantor Zeca Pagodinho, 62, foi internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, no último sábado (14) com sintomas de covid-19.

Zeca está internado na zona sul carioca para monitoramento da doença. Segundo a Casa de Saúde São José, “o paciente apresenta bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio."

O cantor recebeu a segunda dose da vacina contra Covid, em julho. Quando ele foi vacinado, pelas redes sociais, ele fez um apelo para que todos os seguidores tomassem as doses necessárias para se imunizar.

"Tem que voltar. Tem que tomar a segunda, a terceira, quantas tiver. Tem que tomar por causa das crianças, dos idosos", disse Zeca.