Cervejaria gaúcha se recupera da enchente e, agora, aposta no Nordeste

Depois de ver sua fábrica ficar mais de 120 dias parada e acumular prejuízos superiores a R$ 2 milhões com a enchente que atingiu Porto Alegre em 2024, a cervejaria 4Beer decidiu acelerar um movimento que já estava no radar: ampliar sua presença no mercado fora do Rio Grande do Sul.

Ao completar 10 anos de história, a empresa está com sete restaurantes - dessas, cinco são franquias - além da fábrica de cerveja que abastece as unidades. O próximo passo, agora, será fora do eixo tradicional de expansão de marcas do Sul e Sudeste.

Ainda para este ano, a empresa prepara a abertura de um 4Beer em Vitória da Conquista, na Bahia, marcando o início de um plano de crescimento nacional.

“A gente entendeu que, para crescer, precisava diversificar geograficamente. Ficar muito concentrado em Porto Alegre acabou se mostrando um risco”, afirma Rafael Diefenthaler, sócio da 4Beer.

O projeto da 4Beer na Bahia será um brewpub — modelo que combina bar e produção própria no local — com capacidade para atender até 300 pessoas. O investimento é estimado em R$ 1,2 milhão, com retorno previsto em aproximadamente 18 meses. A unidade será operada por um franqueado.

Como a enchente impactou a 4Beer

Os impactos da enchente foram diretos no desempenho financeiro. Após atingir R$ 20 milhões em 2023, a empresa viu o faturamento cair para R$ 16 milhões em 2024. Em 2025, houve recuperação parcial, para R$ 18 milhões — patamar que deve se manter em 2026.

“Ainda não podemos contar com o novo restaurante na receita deste ano, já que ele deve abrir somente perto de dezembro”, diz Diefenthaler.

Além da paralisação da fábrica em 2024, a operação como um todo sentiu os efeitos da tragédia e da lenta recuperação da cidade. “Foi um impacto muito grande. E o pós-enchente ainda é desafiador”, completa o empreendedor.

Ajustes no modelo de franquias

Antes mesmo da enchente, a 4Beer já vinha passando por um processo de revisão do seu modelo de expansão. A empresa iniciou a estratégia de franquias em 2018, mas enfrentou obstáculos ao longo do caminho — incluindo a pandemia e testes de formatos que não performaram como esperado.

Entre eles, estavam unidades com autosserviço, que acabaram sendo descontinuadas ou adaptadas.

“A gente testou alguns modelos e entendeu que precisava simplificar a operação. Hoje, buscamos lojas menores, mais eficientes e com custo reduzido”.

O movimento também levou ao fechamento de uma unidade e reposicionamento de outra em Porto Alegre.

Caio de Santi, Daniel Diefenthaler, Rafael Diefenthaler, Cristiano Santos, sócios do 4Beer: marca quer ter 10 novas unidades em 2027. (4Beer/Divulgação)

De produção caseira à expansão nacional

A história da 4Beer começou bem antes da criação da marca em 2016. Os fundadores iniciaram a produção de cerveja de forma caseira ainda em 2008, antes de profissionalizar a operação em 2011, como cervejaria Cigana.

A virada veio cinco anos depois, com a abertura do primeiro bar com produção própria no 4º Distrito de Porto Alegre — antiga região industrial da capital gaúcha que depois veio a se transformar em um polo gastronômico.

“Não tinha nada ali. Foi uma aposta grande”, afirma Diefenthaler, que diz ter se inspirado em modelos americanos para abrir a primeira operação.

Além da unidade na Bahia, a 4Beer mantém negociações para abrir operações em estados como São Paulo e Paraná. A meta é inaugurar 10 franquias até o final de 2027.

Aposta na experiência

Ao contrário de muitas cervejarias artesanais, a 4Beer optou por não disputar espaço nas gôndolas de supermercados. A estratégia foi concentrar a venda apenas nos próprios bares — e apostar na experiência como diferencial competitivo.

“A competição no varejo tradicional é desigual. As grandes cervejarias têm muito mais força. Então a gente decidiu focar na experiência, no atendimento e na variedade dentro das nossas casas”, diz o sócio.

Hoje, a produção da fábrica — com capacidade de cerca de 60 mil litros por mês — abastece as unidades da rede, que oferecem cerca de 20 estilos de cerveja, além de drinques próprios.