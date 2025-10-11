Com marcas como Jean Paul Gaultier, Mercado Livre avança estratégia no setor de beleza premium

O Mercado Livre anunciou a chegada de quatro lojas oficiais do setor de beleza premium ao seu ecossitema: Carolina Herrera, Rabanne, Jean Paul Gaultier e Nina Ricci. Essa é a primeira vez que as marcas inauguram lojas oficiais em um marketplace.

De acordo com o Mercado Livre, a iniciativa visa ampliar as opções dos consumidores brasileiros, levando fragrâncias de marcas consagradas a um número ainda maior de pessoas. O movimento também fortalece a estratégia da companhia no segmento de beleza premium, nicho cujo consumo vem crescendo na plataforma -- o Brasil é o quarto maior mercado de beleza do mundo.

“A chegada dessas novas marcas à plataforma fortalece um movimento que já vínhamos construindo com grandes nomes do segmento de beleza, ampliando o prestígio do nosso portfólio e posicionando o Mercado Livre como destino de compra de produtos de alto padrão na América Latina", explica Anna Araripe, diretora de marketplace do Mercado Livre.

Praticidade na compra

Segundo o Mercado Livre, com as lojas oficiais no e-commerce, o consumo de produtos premium se torna mais acessível, representando uma etapa da evolução do mercado de beleza no país. Por meio do marketplace, os consumidores passam a encontrar esses produtos em um ambiente digital confiável, com ampla cobertura logística, entrega rápida, pagamento facilitado e programas de benefícios exclusivos.

"Com mais de 18 milhões de usuários navegando mensalmente em nosso segmento de beleza, fica clara a força dessa vertical para atrair marcas globais de luxo ao nosso ecossistema”, finaliza a executiva.