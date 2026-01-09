O estresse certo pode turbinar sua performance — mas você tem inteligência emocional para isso?

Voos atrasados, trânsito caótico, imprevistos antes de uma apresentação importante. Em situações como essas, o mais comum é que o nervosismo tome conta e comprometa o desempenho.

Mas há um tipo de estresse que pode jogar a seu favor, desde que você saiba como lidar com ele.

Jeff Haden, colunista, relata um episódio em que chegou a uma conferência com o tempo contado, sem preparação, sem teste de slides e sem espaço para erro. O resultado foi uma enxurrada de ansiedade.

Ainda assim, sua apresentação funcionou, graças à inteligência emocional. As informações foram retiradas de Inc.

O segredo está na dose certa de estresse

De acordo com a Lei de Yerkes-Dodson, um princípio da psicologia, existe uma relação direta entre o nível de excitação (como ansiedade ou estresse) e o desempenho.

O gráfico dessa teoria tem o formato de um arco: baixo nível de estresse leva a um desempenho fraco; estresse moderado, a um desempenho ótimo; estresse excessivo, a uma queda acentuada de performance.

Fonte: ResearchGate

A chave está em saber reconhecer quando a pressão está na medida certa — aquela que desperta atenção, foco e energia.

Inteligência emocional como vantagem competitiva

Saber gerenciar emoções sob pressão deixou de ser um “extra” e se tornou uma competência essencial em ambientes profissionais complexos, especialmente nos que demandam alta performance contínua.

Pessoas com inteligência emocional elevada:

Reconhecem e nomeiam suas emoções ;

Conseguem se autorregular rapidamente ;

Identificam gatilhos de estresse e reagem com estratégia, não no impulso ;

Transformam situações potencialmente negativas em oportunidades de crescimento.

Essas habilidades são especialmente valiosas quando há pouco controle sobre os fatores externos. É o caso de reuniões críticas, prazos curtos, falhas de última hora — cenários em que a pressão pode tanto sabotar quanto impulsionar o profissional, dependendo de como ele lida com ela.

Reformular o estresse muda tudo

O segredo não está em evitar o estresse a qualquer custo, mas sim em reformular a percepção sobre ele.

Um pequeno grau de ansiedade, por exemplo, pode ser interpretado como um sinal de importância ou desafio — algo que mobiliza sua atenção e o faz se preparar melhor.

