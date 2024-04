Tribunal de NY anula uma das condenações de Harvey Weinstein; veja o que acontecerá com empresário

Nesta quinta-feira, 25, o mais alto tribunal de Nova York anulou a condenação do empresário Harvey Weinstein, de 72 anos, por crime de estupro de 2020.

A justiça argumentou que o juiz do julgamento que deu origem ao movimento #MeToo prejudicou o ex-magnata do cinema com decisões inadequadas e permitiu que mulheres testemunhassem sobre alegações que não faziam parte do caso, informou a agência de notícias Associated Press.

Apesar da decisão, Weinstein permanecerá preso porque foi condenado em Los Angeles em 2022 por outro estupro e sentenciado a 16 anos de prisão.

A decisão do tribunal de apelações estadual reacende as discussões sobre a má conduta sexual de figuras poderosas dos Estados Unidos, um capítulo teve início em 2017 com uma série de acusações contra Weinstein.

O tribunal ordenou um novo julgamento, o que significa que as vítimas que acusam o empresário podem ser obrigadas a detalhar novamente seus traumas no banco das testemunhas.

Entenda o caso

Weinstein, de 72 anos, está atualmente cumprindo uma pena de 23 anos em uma prisão de Nova York após ser condenado por ato sexual criminoso, por praticar sexo oral à força com uma assistente de produção de TV e cinema em 2006, e por estupro em terceiro grau, por atacar uma aspirante a atriz em 2013.

Ele foi absolvido em Los Angeles das acusações envolvendo uma das mulheres que testemunharam em Nova York.

O empresário também foi o epicentro de uma série de denúncias de abuso e assédio sexual em 2017, que marcou o início dos movimentos Me Too e Time's Up. Depois dele, casos envolvendo outros nomes de grande destaque, como o ator Kevin Spacey e o comediante Louis C.K., vieram à tona.