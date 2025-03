'Viva - A Vida é uma Festa': Pixar anuncia um segundo filme; já em produção

A Disney e a Pixar anunciaram nesta quinta-feira, 20, que estão trabalhando na sequência de um de seus maiores sucessos, "Viva - A Vida é Uma Festa". A novidade foi revelada por Bob Iger, CEO da Disney, durante a Reunião Anual de Acionistas da companhia.

Embora a produção do filme ainda esteja nas etapas iniciais, Iger garantiu que a sequência seguirá os mesmos preceitos da primeira animação. A equipe por trás das câmeras também será a mesma: Lee Unkrich e Adrian Molina retomam a direção e Mark Nielsen, que trabalhou em "Toy Story 4" e "Divertida Mente 2", entra como produtor.

A notícia havia sido anunciada anteriormente na D23 de Anaheim (Califórnia, EUA), evento bienal dedicado aos fãs da Disney. A companhia não divulgou a data de estreia, mas fontes próximas à Variety relataram que a previsão é para 2029.

Na mira da bilheteria

Lançado em 2017, "Viva - A Vida é Uma Festa" trouxe a história de Miguel, um garoto mexicano de 12 anos que desafia a proibição de música de sua família e viaja, no Dia de Los Muertos, para a Terra dos Mortos. Lá, ele descobre os mistérios de sua ancestralidade e transforma a visão dos próprios familiares.

O filme arrecadou US$ 814,6 milhões em bilheteria e venceu dois prêmios Oscar, de Melhor Filme de Animação e Melhor Canção Original, com "Remember Me" ("Lembre de Mim", na versão em português). Também foi agraciada com o Globo de Ouro de Melhor Filme de Animação.

Onde assistir 'Viva - A Vida é Uma Festa' online?

A produção da Pixar está disponível no streaming da Disney+.