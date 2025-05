Virada Cultural terá tendas de acolhimento contra assédio e violência; veja os endereços

Durante a Virada Cultural 2025, que acontece neste fim de semana, nos dias 24 e 25 de maio, o público contará com 20 pontos de acolhimento e orientação destinados a casos de assédio, LGBTfobia, racismo e outras formas de violência.

As tendas estarão distribuídas por toda a cidade de São Paulo e funcionarão durante os horários dos shows.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, com o apoio da organização Livre de Assédio. As estruturas oferecerão atendimento especializado com psicólogas, assistentes sociais e orientadores jurídicos. Também estarão presentes unidades móveis da secretaria, como as Vans de Apoio às Mulheres.

Cerca de 200 profissionais estarão mobilizados para atuar durante os dois dias do evento.

A iniciativa, já aplicada em eventos como o carnaval, prevê desde o acolhimento imediato até a preservação de provas e o suporte para formalização de denúncias. Além do atendimento presencial, a população pode recorrer aos canais Disque 100 e Disque 180.

Locais das tendas de atendimento:

Centro

Vale do Anhangabaú – Anhangabaú

Praça da República – República

Largo do Arouche – Largo do Arouche, 150

Praça da Sé – Praça da Sé, 111 (Ocupação Revelando)

Zona Norte

Vila Albertina (Freguesia do Ó) – Av. Miguel Conejo, 1718

Parada Inglesa – Av. Luiz Dumont Villares, 1556

Zona Leste

Belém – Largo São José do Belém, 109-57

São Miguel – Av. Dep. José Aristodemo Pinotti, 20

Sapopemba – Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 3.547-3.549

Itaquera – Av. Nagib Farah Maluf, s/n

Guaianazes – Av. Ribeirão Itaquera, 67

Cidade Tiradentes – Rua Inácio Monteiro, 6.900

Zona Oeste

Butantã – Av. Pirajussara, 4.122

Zona Sul