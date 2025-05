Além de shows, Virada Cultural de SP tem museus com entrada gratuita e filmes ao ar livre; veja

Não é só com a música que a Virada Cultural vai agitar São Paulo neste fim de semana. O evento contará com várias programações em museus e centros culturais da capital paulista, incluindo exposições e sessões de cinema ao ar livre.

Durante sábado e domingo, o público pode aproveitar visitas gratuitas e atividades especiais nesses locais. Muitos dos museus e centros culturais que participarão do evento estão na Avenida Paulista e em outros pontos facilmente acessíveis no Centro e nas zonas Oeste e Sul.

Edição comemorativa

Com o tema "20 anos em 24 horas", a Virada Cultural espera receber cerca de 4,7 milhões de pessoas, superando os 4 milhões da edição anterior, informou a Prefeitura de São Paulo.

A descentralização permanece como um diferencial do evento, que contará com 16 palcos distribuídos em bairros periféricos e 5 localizados na região central da cidade.

Veja a divisão dos palcos por região:

Sul: 7 palcos (Jardim Nova Parelheiros, Jardim Myrna, Parque América, Cidade Júlia, Jardim Vergueiro, Jardim Bom Refúgio e Vila Heliópolis)

Museus e filmes

Masp

Durante a Virada Cultural, o Masp (Museu de Arte de São Paulo), situado na Avenida Paulista, terá entrada gratuita apenas no sábado e ficará aberto até meia-noite, com última entrada permitida até às 23h. A programação inclui a recém-inaugurada exposição "A Ecologia" de Monet, que destaca as obras do pintor francês, além da exibição de filmes dirigidos por Cacá Diegues. O ingresso deve ser reservado antecipadamente pelo site do museu.

Av. Paulista, 1.578, Bela Vista, região central. Sáb. (24), das 10h às 00h. Dom. (25), das 10h às 18h. Ingr: R$ 75 (inteira) em masp.org.br/ingressos. Grátis no sábado.

Museu do Futebol

O museu oferece diversas atividades, como a Oficina de Futebol de Botão, que ocorre no sábado das 9h às 14h. No domingo, o espaço promove o Espaço Dente de Leite, com atividades lúdicas voltadas para bebês e crianças até 3 anos, junto a suas famílias e cuidadores.

Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu, São Paulo - SP, 01234-010. Grátis.

Museu Afro

Com entrada gratuita durante o evento, o museu apresenta exposições que abordam a cultura afro-brasileira e africana. As mostras em cartaz são: Acervo em Perspectiva, Thynia, Proteção, Singular Plural e Pensar e Repensar, Fazer e Refazer.

Pq. Ibirapuera (portão 10)- Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Vila Mariana, região sul. Sáb. (24) e dom. (25), das 10h às 18h. Grátis.

Itaú Cultural

No sábado, o espaço funciona das 11h até meia-noite, e no domingo, das 10h às 19h. O público poderá assistir ao filme "O Auto da Compadecida 2", com sessões às 17h, 19h e 21h. Também será oferecida uma experiência imersiva com clima de terror, inspirada nas obras da exposição permanente Coleção Brasiliana, convidando os participantes a criar e ouvir histórias assustadoras.

Av. Paulista, 149, Bela Vista, região central. Sáb. (24), das 11h às 00h. Dom. (25), das 10h às 19h. Grátis.

Museu da Língua Portuguesa

No sábado, às 17h, o Pátio B recebe um sarau em homenagem aos poetas Paulo Leminski e Alice Ruiz. Às 19h, será exibida a comédia "Cine Holliúdy", com pipoca e refrigerante distribuídos gratuitamente. No domingo, a programação inclui jogos e brincadeiras para crianças, além de visitas guiadas pelas exposições e pelo edifício da Estação da Luz.

Pça. da Luz, s/nº, Luz, Centro. Sáb. (24), das 9h às 21h. Dom. (25), das 9h às 16h30. Grátis.

Museu das Culturas Indígenas

Localizado na zona oeste, no bairro Água Branca, o Museu das Culturas Indígenas promove no sábado duas atividades gratuitas que proporcionam experiências com brincadeiras, cantos e espiritualidades dos povos originários. As ações incentivam o diálogo intercultural e celebram ancestralidade, arte e resistência, começando a partir das 14h.

R. Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca, São Paulo - SP, 05002-062. Grátis.

Casa das Rosas

Com programação gratuita focada em leitura e escuta poética, a Casa das Rosas recebe no sábado, às 18h, uma roda de poesia. No domingo, às 11h, o público pode participar de uma doação de livros. Também no domingo, das 12h às 14h30, haverá atendimentos individuais com artistas que recomendam poemas alinhados às emoções dos participantes.

Av. Paulista, 37 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01311-000. Grátis.

Biblioteca Mário de Andrade

Sede da primeira edição da Virada Literária, a biblioteca promove uma maratona de 24 horas com debates, poesia e encontros que reúnem autores e pensadores dos países de língua portuguesa. Entre os convidados estão Leandro Karnal e Paulo Lins, que participam de mesas sobre temas como cidade e corpo.

R. da Consolação, 94 - República, São Paulo - SP, 01302-000. Grátis.

Centro Cultural Coreano

O espaço oferece leitura dramática do conto Asas, de Yi San. No domingo, acontecem oficinas de máscaras tradicionais coreanas e rodas de conversa com os podcasts Sarangbang e Falar de Webtoon.

Av. Paulista, 460 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01311-000. Grátis.

Centro Cultural Fiesp

Nas artes visuais, o público pode visitar três exposições: MAM São Paulo – encontros entre o moderno e o contemporâneo, Ta’ãngaa, os indígenas por eles mesmos e Tudo pode (perder-se). Na esplanada, a música fica por conta de Leo Mancini, no sábado às 19h, e do duo Barba & Bygode, que traz canções de Raul Seixas e Belchior, no domingo às 16h.

Av. Paulista, 1313, em frente a estação Trianon-Masp do Metrô - Bela Vista, São Paulo - SP, 01311-200. Grátis.

IMS Paulista

No sábado, às 16h, ocorre uma oficina para observar a região da Avenida Paulista. Às 20h, haverá uma conversa sobre fotolivros e autorretratos, seguida, às 22h, de visita guiada pela exposição de Zanele Muholi. A sala de cinema apresenta sessões durante o fim de semana, incluindo Kasa Branca, de Luciano Vidigal (domingo, 16h), e o filme infantil Abá e sua Banda, de Humberto Avelar (sábado e domingo às 14h30 e 14h, respectivamente).

Av. Paulista, 2424 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01310-300. Grátis.

Japan House São Paulo

No domingo, o espaço promove oficinas de customização de marmitas usando canetas e embalagens furoshiki — tecido quadrado tradicional para embrulhar objetos. As atividades acontecem em quatro sessões: 10h30, 14h, 15h30 e 17h.

Av. Paulista, 52 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01310-900. Grátis.