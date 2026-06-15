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Onda de frio continua forte no Sul; veja a previsão completa do tempo para esta terça

Os maiores volumes de chuva devem se concentrar entre Amazonas, Amapá, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 15 de junho de 2026 às 19h34.

A terça-feira será marcada por instabilidades em diferentes pontos do país, atingindo principalmente áreas das regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste. Ao mesmo tempo, uma massa de ar frio continua influenciando o Sul, mantendo as temperaturas baixas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os maiores volumes de chuva devem se concentrar entre Amazonas, Amapá, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

Região Sul

No Sul do Brasil, o destaque segue sendo o frio intenso, especialmente nas primeiras horas do dia. Há previsão de geada em grande parte do Rio Grande do Sul e também nas regiões mais elevadas de Santa Catarina, com exceção da Região Metropolitana de Porto Alegre e do litoral gaúcho.

O tempo permanece estável na maior parte da região. A única exceção é o nordeste do Paraná, que pode registrar chuva isolada durante a tarde. As temperaturas mínimas podem se aproximar de 0°C nas áreas serranas e na faixa de fronteira com o Uruguai.

Região Sudeste

No Sudeste, áreas de instabilidade favorecem a ocorrência de chuva no Rio de Janeiro, Espírito Santo e na Zona da Mata de Minas Gerais. As pancadas podem ser intensas em alguns momentos, acompanhadas de trovoadas ao longo do dia.

Nas demais áreas, a precipitação tende a ocorrer de forma mais isolada e perde força durante a noite. Mesmo assim, o frio continua presente, especialmente no sul de São Paulo e de Minas Gerais, onde os termômetros podem registrar cerca de 10°C ao amanhecer.

Região Centro-Oeste

O Centro-Oeste também deve ter instabilidade em pontos específicos. Há previsão de chuva no oeste e sul de Mato Grosso e na metade sul de Goiás, incluindo o Distrito Federal.

Nas demais áreas, o tempo segue firme, com predomínio de sol entre nuvens. As temperaturas permanecem elevadas, com destaque para o norte de Mato Grosso, onde as máximas podem atingir até 37°C.

Região Nordeste

No Nordeste, a chuva aparece de forma isolada no Maranhão e no litoral norte da Bahia. Também há possibilidade de precipitações fracas e passageiras em outros trechos do litoral.

Já no interior da região, o cenário é de tempo firme e seco. As temperaturas continuam altas, principalmente em estados como Maranhão e Piauí.

Região Norte

Na Região Norte, as condições seguem favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva em grande parte dos estados. Os maiores acumulados são esperados no oeste do Amazonas e no leste do Amapá.

Nas demais áreas, a chuva ocorre de maneira mais irregular e com menor intensidade. As temperaturas continuam elevadas, podendo alcançar até 36°C no centro-sul do Pará.

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