YouTube domina TV em abril e 'Grey's Anatomy' lidera streaming com bilhões de minutos assistidos

O YouTube continua a consolidar sua liderança no tempo total de tela da televisão, alcançando 12,4% dos televisores nos Estados Unidos em abril de 2025, segundo dados da Nielsen — o maior índice já registrado pela plataforma.

A marca representa o terceiro mês consecutivo em que o YouTube ocupa o topo do ranking do Media Distributor Gauge, com as cinco maiores empresas mantendo as mesmas posições do mês anterior.

Uma disputa acirrada

Na sequência do YouTube, a Disney aparece em segundo lugar com 10,7% do tempo total de tela, beneficiada pela cobertura de grandes eventos esportivos como a NFL Draft, o Campeonato Feminino da NCAA e os playoffs da NBA.

A série "Grey’s Anatomy" foi o título de streaming mais assistido do mês, acumulando impressionantes 3,9 bilhões de minutos vistos no país norte-americano.

A Paramount garantiu o terceiro lugar com 8,9%, impulsionada principalmente pelo aumento de audiência nas afiliadas da CBS.

NBCUniversal (8,2%) e Netflix (7,5%) completam o top 5. Fox (6,8%) e Warner Bros. Discovery (6,7%) também tiveram desempenho relevante, com destaque para o crescimento de 58% na audiência do TNT durante os playoffs da NBA, além da série "The White Lotus", que acumulou 3,7 bilhões de minutos e foi o segundo título de streaming mais assistido do mês.

Empresa de Mídia Participação no Uso Total de TV nos EUA (%) Mês/Ano YouTube 12,4 Abril 2025 The Walt Disney Company (Disney) 10,7 Abril 2025 Paramount 8,9 Abril 2025 NBCUniversal 8,2 Abril 2025 Netflix 7,5 Abril 2025 Fox 6,8 Abril 2025 Warner Bros. Discovery 6,7 Abril 2025 Amazon 3,5 Abril 2025 The Roku Channel 2,4 Abril 2025 Scripps 2,1 Abril 2025 Weigel Broadcasting 1,3 Abril 2025 A+E Networks 1,1 Abril 2025 Hallmark 1,0 Abril 2025 AMC Networks 0,9 Abril 2025

YouTube aposta em pacotes de patrocínio ligados a grandes eventos culturais

Com a audiência crescendo na tela da TV, o YouTube está lançando uma estratégia para ampliar a receita dos criadores por meio de pacotes de patrocínio integrados a grandes eventos culturais, como o Oscar, Black Friday e o PGA Championship.

Diferente do modelo tradicional de Hollywood, que financia e detém direitos das produções, o YouTube oferece aos criadores ferramentas para produzir conteúdo e compartilha 55% da receita gerada pelos anúncios exibidos nos vídeos.

Os desafios do YouTube

Apesar dos avanços, o YouTube ainda enfrenta certa resistência de grandes anunciantes acostumados com o conteúdo televisivo tradicional.

No entanto, a estratégia dos pacotes culturais busca tornar o ambiente mais atraente, combinando alcance massivo com engajamento em eventos ao vivo e séries produzidas por criadores.

O YouTube ressaltou ao Business Insider que, ao envolver anunciantes em momentos culturais importantes, aumenta o acesso de criadores, especialmente os fora do topo da plataforma, a oportunidades comerciais e maior exposição, incluindo hubs dedicados para descoberta de conteúdo.

Com o crescimento do consumo do YouTube em TVs — que já supera o mobile nos Estados Unidos — a plataforma se consolida cada vez mais como peça central no entretenimento televisivo e digital. E se torna um concorrente de peso na guerra já acirrada do streaming.