Nespresso e David Beckham destacam o bem-estar na nova campanha de café

A Nespresso aposta no ex-jogador de futebol inglês David Beckham para sua nova campanha global, lançada em neste mês de setembro. Batizada de "Unforgettable Mornings" (manhãs inesquecíveis, na tradução), a ação quer incentivar os consumidores a transformarem a pausa para o café em um momento de bem-estar e autocuidado.

Na campanha, que será dividida em duas fases, a marca de café e máquinas convida as pessoas a desacelerarem e reservarem um momento para si mesmas durante a rotina matinal. Num primeiro momento, Beckham, embaixador da Nespresso, aparece em uma série de conteúdos que reforçam a importância do autocuidado, enquanto traz um toque de humor em referências ao seu documentário, lançado em 2023.

“David Beckham é um ícone muito conhecido e admirado pelos brasileiros, não apenas por sua história no esporte e estilo inconfundível, mas também pelo seu apreço por experiências únicas – qualidades que se alinham com a Nespresso. Como parceiro global da marca, estamos entusiasmados em tê-lo como protagonista da campanha”, diz Marina Gargiulo, gerente de marca, comunicação e sustentabilidade de Nespresso.

Proposta de autocuidado e café especial

A segunda fase da campanha se destaca por uma identidade visual moderna e mantras que reforçam a ideia central de cuidar de si mesmo. “Na correria do dia a dia, acabamos tendo pouco tempo para cuidarmos de nós mesmos. Mas se tem um hábito que faz parte da rotina da maior parte dos brasileiros, é o de tomar ao menos uma xícara de café no período da manhã. E é dessa paixão pela bebida que nasce a proposta de Unforgettable Mornings: por que não transformarmos esse momento rotineiro em algo ainda mais especial?”, questiona Gargiulo.

Além das campanhas, a marca promoverá ações especiais que vão desde lançamentos e parcerias exclusivas até ativações e promoções em todos os seus canais proprietários. Entre os cafés a serem lançados, os consumidores encontrarão opções indulgentes que destacam a versatilidade e a inovação dos produtos, oferecendo mais possibilidades de receitas e harmonizações.

Entre as novidades está o Café Nº20, desenvolvido ao longo de 20 anos com a colaboração de 59 produtores, que cultivaram manualmente cerca de um milhão de mudas. “Mais do que um sabor único, essa bebida também traduz todo o cuidado e excelência que queremos entregar ao nosso consumidor”, explica a executiva.

