'Valorant', da Tencent, estreia no iPhone China e arrecada US$ 1 mi no primeiro dia de lançamento

Valorant, jogo da Tencent Holdings, teve um lançamento expressivo em dispositivos móveis, arrecadando US$ 1 milhão dos jogadores em iPhones apenas no primeiro dia de lançamento na China, de acordo com informações da Bloomberg.

O título também registrou cerca de 170 mil downloads nesse período e atraiu mais de 70 milhões de pré-registros em todas as plataformas, de acordo com a empresa.

O lançamento destaca a estratégia da Tencent de transformar franquias de PC em produtos de longo prazo para o mercado mobile, consolidando seu portfólio de jogos gratuitos com compras dentro do aplicativo.

Desempenho

Desenvolvido pela Riot Games, subsidiária da Tencent, em parceria com a Lightspeed Studios, Valorant Mobile está disponível atualmente apenas na China, sem previsão de lançamento mundial.

Apesar de arrecadar menos que o DnF Mobile, outro título da Tencent lançado no ano anterior, Valorant se posiciona como o aplicativo mais baixado para iPhone na China e ocupa o 6º lugar em faturamento, segundo a Appfigures.

A Tencent é líder em franquias de tiro mobile, com títulos como PUBG Mobile, CrossFire, Delta Force e Arena Breakout, além de adaptações de jogos como Call of Duty. A empresa busca diversificar suas opções de jogo, mas ainda não definiu como suas franquias se complementarão.

O Valorant original para PC é conhecido por sua jogabilidade rápida e precisa, o que levanta questionamentos sobre a adaptação para celulares, onde o controle por toque pode limitar a performance.

No ano passado, a Tencent testou Ace Force 2, jogo com jogabilidade semelhante, mas que foi descontinuado pouco depois do lançamento.