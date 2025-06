Fortnite devolverá mais de R$ 642,6 milhões a jogadores; saiba como solicitar reembolso

Recentemente, a Epic Games anunciou que disponibilizará mais de R$ 642,6 milhões (US$ 126 milhões) em reembolsos para jogadores de Fortnite.

A medida foi tomada após uma ação coletiva movida por consumidores que questionaram práticas relacionadas a compras dentro do jogo, como transações automáticas, cobranças indevidas ou problemas com o sistema de reembolso anterior.

O Fortnite, um dos jogos eletrônicos mais populares da última década, alcançou um sucesso global expressivo desde seu lançamento em 2017.

Desenvolvido pela Epic Games, o título mudou o gênero battle royale, e atraiu centenas de milhões de jogadores em todo o mundo, com uma base ativa que ultrapassa regularmente a marca de 100 milhões de usuários mensais.

O jogo se destaca não apenas pela sua jogabilidade dinâmica e atualizações constantes, mas também pela capacidade de engajar diferentes públicos, desde jogadores casuais até profissionais de eSports.

Contexto dos reembolsos

O valor expressivo destinado aos reembolsos reflete a magnitude da base de usuários do Fortnite e a relevância econômica das microtransações dentro do jogo.

Itens como skins, emotes, passes de batalha e outros conteúdos cosméticos representam uma fonte significativa de receita para a Epic Games, que adotou um modelo de negócios free-to-play sustentado por essas compras opcionais.

A decisão de reembolsar os jogadores está alinhada com o crescente movimento global de proteção ao consumidor no setor de jogos digitais, onde órgãos reguladores e entidades de defesa do consumidor têm intensificado a fiscalização sobre práticas comerciais e políticas de reembolso.

Como registrar uma reclamação para receber o reembolso

Para os jogadores interessados em solicitar o reembolso, a Epic Games disponibilizou um processo específico para registro das reclamações. Os passos principais são: