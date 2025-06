Tencent está negociando a compra da gigante sul-coreana de jogos Nexon

A gigante chinesa Tencent finalizando uma proposta de compra da Nexon, uma das maiores desenvolvedoras de jogos do mundo, com o objetivo de fortalecer ainda mais suas operações no setor. A chinesa entrou em contato com a família de Kim Jung-ju, falecido fundador da Nexon, para discutir uma possível aquisição. A Nexon, por sua vez, está em conversas com consultores para avaliar suas opções.

Com a notícia, as ações da Nexon dispararam até 10% em Tóquio, fechando com um aumento de 8,4%, o maior crescimento desde maio e o valor mais alto desde outubro. Isso fez com que a capitalização de mercado da empresa atingisse US$ 16,3 bilhões. Tencent e Nexon já possuem uma parceria de sucesso: o jogo Dungeon Fighter Mobile, produzido pela empresa sul-coreana.

Dado o alcance global e os recursos financeiros da gigante chinesa, uma aquisição poderia gerar novas parcerias de sucesso. Além disso, o acordo ampliaria a propriedade intelectual da Tencent e aumentaria seu acesso ao lucrativo mercado doméstico sul-coreano.

A estrutura do acordo ainda está sendo discutida e não há certeza de que as negociações serão concretizadas. A Nexon, por meio de sua holding NXC, detém 44,4% da empresa, com a família de Kim possuindo 67,6% dessa participação. Em 2019, a Tencent já havia tentando adquiri-la, mas não conseguiu chegar a um acordo sobre o preço.

Além disso, após a morte de Kim em 2022, a estrutura acionária da Nexon sofreu alterações, o que pode dificultar uma venda. Caso ela seja efetuada, o negócio poderia ainda ser sujeito a uma revisão regulatória na Coreia do Sul, devido à crescente presença chinesa no país.

Mirando no longo prazo, a Tencent está em busca de conteúdo globalmente relevante para fortalecer suas franquias, o que garante a fidelidade dos jogadores e gera receitas contínuas.

Expansão da Tencent

Esse movimento de aquisição da Nexon faz parte de uma série de aquisições estratégicas feitas pela Tencent, incluindo investimentos no setor musical, como a compra de uma participação significativa na SM Entertainment.

Além disso, nesta semana, a empresa comprou a startup de podcasts Ximalaya por US$ 1,3 bilhão em dinheiro, além da emissão de ações. Essas diversas movimentações indicam que a Tencent não quer ser apenas o Spotify da China, mas uma gigante regional e mundial com atuação em diversas frentes, como jogos, música, entretenimento e, claro, inteligência artificial.