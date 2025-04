Vale Tudo: Maria de Fatima ganha Instagram criado pela Globo; saiba como seguir

Na skin influencer, a Globo lançou uma conta no Instagram para a personagem Maria de Fátima, vivida por Bella Campos no remake de Vale Tudo, com o intuito de explorar o universo digital de maneira inovadora.

A conta, @fatimaacciolireal, foi criada na noite de quarta-feira e, em poucas horas, já havia conquistado 10 mil seguidores. A movimentação promete dar uma nova cara para a trama e se conectar com o público jovem, que tem na internet o seu principal canal de entretenimento.

A estratégia é uma forma de modernizar o arco da personagem, que, na novela de 1988, sonhava em ser uma modelo famosa. Agora, Maria de Fátima, que se destaca pela sua ambição, tenta conquistar o status de influenciadora digital, refletindo as tendências atuais de ascensão social. A ideia da Globo é criar ações comerciais na página, como já aconteceu com a personagem Vivi Guedes, interpretada por Paolla Oliveira em A Dona do Pedaço, que se tornou um verdadeiro sucesso de engajamento, chegando a 3 milhões de seguidores em 2019.

O enredo de Maria de Fátima e a interação com o público

Em Vale Tudo, Maria de Fátima é uma jovem de Foz do Iguaçu que, ao lado de sua mãe, leva uma vida simples até tomar a ousada decisão de vender a casa da família e se mudar para o Rio de Janeiro. Lá, ela se vê envolvida em uma trama de amor e ambição, traçando um plano para alcançar uma vida mais luxuosa e deslumbrante. A trama, que mistura drama e comédia, é uma oportunidade para a Globo explorar a interação do público com as redes sociais e, ao mesmo tempo, manter o clima de reinterpretação que vem dominando a televisão brasileira.

O impacto da digitalização das tramas televisivas

A incursão de Vale Tudo no mundo digital também pode ser vista como uma tentativa de fazer a novela se aproximar das novas gerações, utilizando as redes sociais de forma estratégica para criar um vínculo com o público, que pode interagir diretamente com a personagem e acompanhar suas postagens. O uso de influenciadores dentro das tramas televisivas é uma tendência crescente, principalmente entre os jovens, que enxergam essas figuras como modelos de sucesso.

Como seguir a conta no Instagram?