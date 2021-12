Vai comprar celular no Natal? Lojas oferecem desconto e cashback

A menos de uma semana para o Natal, a busca de última hora por presentes se torna cada vez mais intensa -- o que não quer dizer que as pessoas estejam perdidas quanto ao que querem comprar. Uma pesquisa exclusiva do Google em parceria com o Ipsos, realizada com 1.200 brasileiros conectados entre 28 de outubro e 8 de dezembro, mostrou que 54% das pessoas já sabem o modelo e tipo de produto que querem (versus 41% no mesmo período em 2020), 39% definiram ao menos a marca do produto (versus 31% em 2020) e 33% já decidiram se comprarão no varejo online ou no físico (versus 30% em 2020).

Nessa intenção de compra, os smartphones ocupam papel de destaque em aumento de volume de buscas para a data. Dados do Google mostram que três modelos estão no "top 10" de produtos com maior crescimento no interesse do consumidor: Samsung A32 teve alta de 36.436% em relação ao ano passado, iPhone 13 Pro registrou crescimento de 21.722% e iPhone 13 chegou a um aumento de buscas da ordem de 2.076%. Os dados refletem o comportamento de 5 a 11 de dezembro e a comparação com o mesmo período do ano anterior.

De olho em oportunidades para quem procura celular nesta reta final de 2021, EXAME compilou algumas promoções feitas para a data:

Cashback

Além das ofertas diretamente com descontos, consumidores também podem aproveitar o cashback oferecido por alguns estabelecimentos para a data. o Banco Original, por exemplo, vai oferecer cashback em dobro (chegando ao máximo de 3% do valor gasto) nas compras feitas com cartão de crédito no dia 23 de dezembro. A Americanas terá ofertas com até 50% de cashback com o app Ame Digital, além de oferecer 10% de desconto nas ompras feitas pelo app da loja, utilizando o cupom "NATAL 10".

Por fim, o Submarino oferece 10% de desconto no aplicativo com o cupom NOEL10 e até R$ 15 de desconto com o cupom 15NOAPP.