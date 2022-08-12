Ursa é resgatada após comer mel alucinógeno na Turquia

Uma ursa, batizada de Balkız, foi resgatada após comer mel alucinógeno na Turquia. A notícia foi divulgada pelo Twitter do Ministério da Agricultura e Florestas do país nesta sexta-feira, 12.

O filhote de urso foi resgatado desorientado e intoxicado nesta quinta-feira, 11, após ingerir uma quantidade grande do mel.

No vídeo gravado por autoridades florestais, é possível ver o animal confuso e aparentemente com dificuldade de respirar.

🐻 Obur ayının sonu veteriner kliniği oldu 🍯 Düzce'nin Yığılca ilçesinde acı bal üretimi yapan arıcıların kovanlarındaki balı yiyen ayı bayıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alınan ayı kamyonetin kasasına konulurken, sarhoş halleri gülümsetti. Ayının tedavisi sürüyor. pic.twitter.com/hoChzjdRMo — dokuz8haber (@dokuz8haber) August 10, 2022

A ursa foi levada ao veterinário e passa bem. Ela deve ser solta na natureza nos próximos dias. O "mel louco" ("deli bal", em turco) vem da flor de rododentro e pode causar efeitos alucinógenos.

"O nome do nosso ursinho fofo é 'Balkız'. Viva o nome da nossa filha. O estado de saúde de Balkız é bom, vamos soltá-la em seu espaço de vida o mais rápido possível", disse o ministério em comunicado divulgado via Twitter.