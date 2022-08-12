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Ursa é resgatada após comer mel alucinógeno na Turquia

O animal foi levado ao veterinário e passa bem; em vídeo que viralizou nas redes, é possível vê-lo alucinando
Doido de mel: urso é resgatado na Turquia após ingerir mel alucinógeno (Captura de tela/Reprodução)
Doido de mel: urso é resgatado na Turquia após ingerir mel alucinógeno (Captura de tela/Reprodução)
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Da RedaçãoPublicado em 12/08/2022 às 13:02.

Uma ursa, batizada de Balkız, foi resgatada após comer mel alucinógeno na Turquia. A notícia foi divulgada pelo Twitter do Ministério da Agricultura e Florestas do país nesta sexta-feira, 12.

O filhote de urso foi resgatado desorientado e intoxicado nesta quinta-feira, 11, após ingerir uma quantidade grande do mel.

No vídeo gravado por autoridades florestais, é possível ver o animal confuso e aparentemente com dificuldade de respirar.

A ursa foi levada ao veterinário e passa bem. Ela deve ser solta na natureza nos próximos dias. O "mel louco" ("deli bal", em turco) vem da flor de rododentro e pode causar efeitos alucinógenos.

"O nome do nosso ursinho fofo é 'Balkız'. Viva o nome da nossa filha. O estado de saúde de Balkız é bom, vamos soltá-la em seu espaço de vida o mais rápido possível", disse o ministério em comunicado divulgado via Twitter.

 

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