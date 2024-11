Última superlua do ano poderá ser vista nesta sexta-feira,15; saiba como observar

Nesta sexta-feira, 15, o Brasil terá a oportunidade de observar a última superlua de 2024. O fenômeno ocorre quando a Lua cheia coincide com o perigeu, ponto de maior proximidade do satélite com a Terra, resultando em uma aparência maior e mais brilhante.

De acordo com o Observatório Nacional, o ápice do fenômeno, considerando o horário de Brasília, será às 18h28. Para visualizar, não é necessário o uso de equipamentos, sendo suficiente observar a olho nu, desde que as condições climáticas permitam.

O termo 'superlua' não possui definição oficial entre astrônomos e foi popularizado pelo astrólogo Richard Nolle em 1979. Ele descreve a Lua cheia que ocorre a uma distância menor que 360 mil km da Terra, tornando-a até 14% maior e 30% mais brilhante do que em sua fase de apogeu, conhecida como microlua.

Segundo o calendário do Observatório Nacional, esta é a terceira superlua do ano, antecedida pelas ocorridas em setembro e outubro.

Que horas começa a superlua

A aparição da superlua estará visível em todas as regiões do planeta, mas o horário exato da Lua Cheia pode variar de acordo com o fuso horário. Aqui no Brasil, a Lua alcançou a fase cheia às 6h57, momento em que foi possível vê-la mais visível no céu.

A superlua voltará a aparecer por volta das 18h28, e permanecerá visível até às 6h33 deste sábado. Os horários de referência, porém, podem variar dependendo do estado do país.

Como assistir a superlua

A observação poderá ser feita a olho nu, e a Lua parecerá maior e mais brilhante do que em noites comuns. Para garantir uma boa visualização, é recomendável procurar um local com pouca ou nenhuma nebulosidade e longe das luzes da cidade.

O que é uma superlua?

Para compreender esses fenômenos astronômicos, é necessário entender a movimentação da Lua. O satélite natural da Terra completa uma volta inteira em nosso planeta a cada 27,3 dias, percorrendo as quatro fases principais: nova, crescente, cheia e minguante. Como esse ciclo dura menos de um mês, é natural que algumas fases da lua se repitam no mesmo período.

A trajetória da lua ao redor da Terra não é perfeitamente circular, mas sim uma elipse - uma espécie de círculo achatado. Isso faz com que a distância entre a lua e a Terra varie ao longo do trajeto, ocorrendo também variações em cada volta.

O ponto mais próximo da Terra que a lua atinge em seu percurso é chamado de perigeu, e, em média, fica a 362 mil quilômetros de distância. Já o ponto mais distante é denominado apogeu, e, em média, situa-se a 405 mil quilômetros de distância.

O termo "superlua" foi cunhado em 1979 pelo astrólogo norte-americano Richard Nolle, para designar uma lua nova ou cheia que ocorre quando a lua está em sua maior proximidade da Terra ou próxima (pelo menos 90%) desse ponto.

Quanto a superlua fica maior do que a lua?

Apesar da diferença de cerca de 43 mil quilômetros entre o perigeu e o apogeu, a variação no tamanho da lua observada a olho nu a partir da Terra não é muito significativa, sendo, no máximo, de 14%.