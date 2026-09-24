U2 anuncia álbum ‘Carnaval de Luz’, com última gravação de Dolly Parton; veja tracklist

RESUMO | O U2 anunciou “Carnaval de Luz”, seu 16º álbum de estúdio e primeiro com músicas inéditas em nove anos. O disco será lançado em 13 de novembro de 2026, ano em que a banda completa 50 anos, e terá 12 faixas.

O U2 anunciou nesta quinta-feira, 24, o álbum 'Carnaval de Luz', seu 16º disco de estúdio e o primeiro com material inédito em nove anos. O lançamento está marcado para 13 de novembro de 2026, ano em que a banda completa 50 anos.

Com 12 faixas, o álbum reúne músicas que abordam temas como espiritualidade, amizade, liberdade e resistência diante de forças sombrias. Produzido por Jacknife Lee e gravado em diferentes locais, o trabalho combina elementos experimentais da trajetória do grupo com composições mais concisas, como “The Greatest Show on Earth”, “Glorify” e “Midnight Sunshine”.

O disco também traz “Silencio”, uma faixa de 2 minutos e 35 segundos que presta homenagem ao surf punk dos primeiros anos do gênero. A música foi lançada nesta quinta-feira.

As raízes de “Carnaval de Luz” estão nos dois EPs lançados de surpresa pelo U2 no início de 2026, “Days of Ash” e “Easter Lily”. Os trabalhos têm seis faixas cada e foram gravados durante o mesmo período criativo do álbum.

A faixa que conecta os EPs ao novo disco é “Torn”, um dueto de Bono com Dolly Parton. A música foi escrita pelo U2 em parceria com Parton e Johnny McDaid e acabou sendo a última gravação vocal da cantora, que morreu em agosto, aos 80 anos. A canção tem elementos country e aborda laços familiares rompidos.

Além de Parton, o álbum conta com a participação de Rosalía em “The Mirror Maker”. O disco também reúne colaborações de Brian Eno, em composição e sintetizadores; Martin Garrix, na composição de “Glorify”; e Daniel Lanois, no pedal steel de “Torn”. Ryan Tedder assina produção adicional de “Silencio”.

Segundo The Edge, o álbum é uma coleção de músicas “caótica, provocativa e sagrada” e marca o primeiro uso de cordas lisas em uma gravação do U2. Bono, por sua vez, descreveu o trabalho em tom poético, mencionando guitarras, graves, ritmos e “algumas lágrimas prateadas”.

Veja a tracklist:

1. Go (Carnaval De Luz)

2. La Reina

3. Street Of Dreams

4. The Mirror Maker (Rosalía)

5. Superficiality

6. If The World Is At War We Better Not Be

7. Silencio

8. The Greatest Show On Earth

9. Glorify

10. Midnight Sunshine

11. Can't Stop Us Now

12. Torn (Feat. Dolly Parton)

Perguntas frequentes

Quando o U2 lança “Carnaval de Luz”?

O álbum chega às plataformas e lojas em 13 de novembro de 2026.

Quantas faixas terá o novo álbum do U2?

“Carnaval de Luz” terá 12 músicas.

“Carnaval de Luz” é o primeiro álbum inédito do U2 em quanto tempo?

É o primeiro disco com material inédito da banda em nove anos.

Quem participa do novo álbum do U2?

O disco conta com Dolly Parton e Rosalía nos vocais, além de colaborações de Brian Eno, Martin Garrix, Daniel Lanois e Ryan Tedder.

Qual é a participação de Dolly Parton no álbum?

Parton canta com Bono em “Torn”, faixa escrita pelo U2 em parceria com a cantora e Johnny McDaid. A música acabou sendo sua última gravação vocal.

Quais músicas foram divulgadas pelo U2?

Entre as faixas mencionadas estão “The Greatest Show on Earth”, “Glorify”, “Midnight Sunshine”, “Silencio” e “Torn”.