Bono, do U2, faz show em metrô na Ucrânia; veja vídeo

O vocalista da banda U2, Bono, fez um show neste domingo, 8, em uma estação de metrô em Kiev, na Ucrânia.

O músico irlandês tocou clássicos da banda, como "With or Without You" e "Sunday Bloody Sunday", na plataforma do metrô enquanto sirenes antiaéreas eram escutadas na região.

Bono se apresentou ao lado do guitarrista do U2, The Edge, para uma pequena multidão de fãs, incluindo membros das forças armadas da Ucrânia.

"O povo da Ucrânia não está apenas lutando por sua própria liberdade, está lutando por todos nós que amamos a liberdade", disse Bono.

O cantor também citou as dificuldades políticas enfrentadas pelo seu próprio país, a Irlanda. "Oramos para que você desfrute um pouco dessa paz em breve", disse.

Em um momento, Bono convidou um soldado ucraniano para cantar o clássico "Stand by Me" junto. Assista: